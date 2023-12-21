اختبار ودي متجدد لمنتخب الرجبي أمام نظيره المصري اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان- يخوض المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، اختبارا وديا متجددا مع نظيره المنتخب المصري بمدينة الإسكندرية المصرية، ظهر اليوم، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الاستحقاقات الدولية للموسم الجديد.وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى مع "الفراعنة" بنتيجة (11-17)، بعدما تقدم في بداية المباراة (6-0) قبل أن يخسر المباراة في نهايتها.ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة، في حديثه لـ"الغد": "قدمنا مباراة جميلة اتسمت بالقوة والندية والتكتيك العالي، تقدمنا في النصف الأول، لكن ارتفاع وتيرة المباراة في النصف الثاني منح المنتخب المصري فرصة التقليص والتقدم، رغم أننا كنا قريبين من الفوز في اللحظات الأخيرة للمباراة".وتابع: "فخورون بالمستوى الفني والتكتيكي والبدني المرتفع الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في أرض الملعب، بعدما أشركنا عناصر جديدة على المستوى الدولي لإكسابهم الخبرات، وكانوا على قدر المسؤولية"، مثمنا جهود الاتحاد المصري في الاستضافة، ومؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين.واختتم: "نتطلع إلى تقديم مباراة أخرى كبيرة، خاصة وأننا عملنا على معالجة الأخطاء السابقة التي ظهرت في المباراة الأولى".وتضم بعثة المنتخب الوطني، المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، من خلال خوض المباريات الودية، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات.وجدير ذكره، أن الرجبي يراهن على اتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل الرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات الضئيلة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.