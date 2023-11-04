السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات

اختتام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات
اختتام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات

 أختتمت السبت منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق الحسين على عجلون 10-0، وانتصار الأهلي على دوقرة 2-1، فيما تغلب العروبة على شفا بدران 2-0، وفاز الراية على البتراء 1-0.اضافة اعلان
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 12 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة، يليهما الأهلي والراية 10، ثم البتراء وشباب بشرى 4، شفا بدران ودوقرة 3، وأخيراً عجلون دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة السابعة، الجمعةالمقبل، حيث يلتقي عجلون مع شفا بدران، وشباب بشرى مع الراية عند الخامسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه الحسين نظيره البتراء، ودوقرة فريق العروبة السبت 11 الحالي، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
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