اختتام تصفية المنتخب الوطني لـ"ناشئي وناشئات" التايكواندو

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عمان- الغد- اختتمت أول من أمس، منافسات تصفية المملكة لناشئي وناشئات التايكواندو، التي أقيمت في صالة الأميرة سمية على مدار 3 أيام، وتصدر مركز الفارس تصفية المنتخب الوطني، وتصدر الترتيب العام ونال المركز الأول في الترتيب العام للناشئين والناشئات وفيما يأتي، النتائج الفنية للبطولة:الناشئون- وزن تحت 45 كغم: عماد الجرس، يامن المناصير، ينال العلاونة، عبد الرحمن عواد.- وزن تحت 84 كغم: فهد زهران، محمد زيدان، أحمد أبو غوشة، عبد الرحمن العرضة.- وزن تحت 51 كغم: جعفر الداوود، أحمد الرباعبة، عبد الكريم أبو حلتم، فارس محسن.- وزن تحت 55 كغم: محمد أيمن، عارف محمد، مبارك ملكاوي، عبد الله الشلول.- وزن تحت 59 كغم: بسام محمد ، محمد علقم، ياسين عبد الرحمن، كنان حلواني.- تحت 63 كغم: مهاب النعيمة، عز الدين هباهبة، أنس الزعبي، محمد الخالدي.- وزن تحت 68 كغم: ياسير محمد، محمد القطاوي، عامر زيادة، سند عبد الله.- وزن تحت 73 كغم: زايد الحروب، أويس الزعبي، علي فارس، ياسر الهمبوز.- وزن تحت 78 كغم: أسيد نفاع، يمان نمر، محمد سليم، محمد هندي.- وزن فوق 78 كغم: ينال الزاهري، سند زبيدي، ينال الريان، عبد الله محمد.الناشئات- وزن تحت 42 كغم: سدين حمزة، سلينا الوريكات، توقة الزيود، ملاك القاسم.- وزن تحت 44 كغم: آنا عبد القادر، تمارا السواعير، يارا المصلح، تيا اللداوي.- وزن تحت 46 كغم: ليان الرواشدة، جنى عبد الله، سدين البوادي، سدين عمر.- وزن تحت 49 كغم: لانا الدباس، راينا طقاطقة، لامار غرايبة، ريان مفرح.- وزن تحت 52 كغم: نتايا أبو درعية، سولاف العدوان، فاطمة العبداللات، منى الخالدي.- وزن تحت 55 كغم: زينب بصيلة، شهد عالية، هلا خواجا، لوجين عريقات.- وزن تحت 59 كغم: فاية خرفان، ليان البراهمة، سارة أبو جيشة، لين رضا.- وزن تحت 63 كغم: دانا الحروب، جنة العبيشي، نور دردس، ملاك عبادنة.- وزن تحت 68 كغم: رازان الرواشدة، سلمة وريس، سهاب محمد، حنان مصطفى.- وزن فوق 68 كغم: ميار ناصر، هلا ياسين، ليان محمد، ملاك الأشقر.