 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختيار الور والبلبيسي لتمثيل السباحة في أولمبياد باريس

اختيار الور والبلبيسي لتمثيل السباحة في أولمبياد باريس
اختيار الور والبلبيسي لتمثيل السباحة في أولمبياد باريس

 اختير لاعبي المنتخب الوطني للسباحة، عمرو الور وكارين البلبيسي، لتمثيل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024 ).


وسيشارك السباح عمرو الور في سباق 200 متر صدر فيما ستشارك السباحة كارين البلبيسي في سباق 400 متر حرة.

اضافة اعلان


يذكر أن السباح عمرو الور كان قد شارك في أولمبياد طوكيو الماضية في سباقي 100 و200 متر صدر.


وارتفع عدد الرياضيين الذين سيمثلون الأردن في أولمبياد باريس إلى 12 رياضي وهم، رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي وثلاثي الملاكمة، حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة، ولاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، ولاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن ولاعب الماراثون معاذ الخوالدة والسباحين عمرو الور وكارين بلبيسي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي - (من المصدر)

سلامي يصل عمان والاتحاد يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديمه الأربعاء

منذ 13 دقيقة
اتحاد الكراتيه

"الكراتيه" يستعد لتعيين مدرب جديد ويبحث طروحات الاجتماع الافتراضي

منذ 15 دقيقة
GQh-JGHXUAAXtoW

بسبب قناع مبابي.. أزمة في منتخب فرنسا

منذ1 ساعة
الاتحاد يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم سلامي مدربا للنشامى

الاتحاد يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم سلامي مدربا للنشامى

منذ1 ساعة
حسين عموتة

استقالة عموتة لم تنل من طموحات "النشامى" بالتأهل للمونديال

منذ23 ساعة
Untitled-1

"غرب آسيا" فرصة منتخب الشباب لتحضير مثالي للتصفيات القارية

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 