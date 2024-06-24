اختيار الور والبلبيسي لتمثيل السباحة في أولمبياد باريس

اختير لاعبي المنتخب الوطني للسباحة، عمرو الور وكارين البلبيسي، لتمثيل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024 ).



وسيشارك السباح عمرو الور في سباق 200 متر صدر فيما ستشارك السباحة كارين البلبيسي في سباق 400 متر حرة.

اضافة اعلان



يذكر أن السباح عمرو الور كان قد شارك في أولمبياد طوكيو الماضية في سباقي 100 و200 متر صدر.



وارتفع عدد الرياضيين الذين سيمثلون الأردن في أولمبياد باريس إلى 12 رياضي وهم، رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي وثلاثي الملاكمة، حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة، ولاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، ولاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن ولاعب الماراثون معاذ الخوالدة والسباحين عمرو الور وكارين بلبيسي.