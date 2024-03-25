ارتفاع أسعار تذاكر مباريات "النشامى" صداع يؤرق الجماهير

يحيى قطيشات

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عمان - ما تزال جماهير الكرة الأردنية، تعتبر أن ارتفاع أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، بمثابة الصداع الذي يؤرقهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.وترى الجماهير، أن أسعار تذاكر مباراة الأردن وباكستان التي تجري اليوم على ستاد عمان، ضمن تصفيات كأس العالم، تعتبر مثالا على الارتفاع النسبي في أسعار التذاكر، خاصة وأن المباراة تأتي في شهر رمضان، وسط صعوبات اقتصادية كبيرة يعيشها المواطن.وتبلغ أسعار تذاكر مباراة الأردن والباكستان اليوم 4 دنانير للدرجة الثانية، و6 دنانير للدرجة الأولى، و20 دينارا للدرجة الخاصة، حيث يرى البعض أنها تعتبر مرتفعة لأصحاب الدخل المحدود الذين عادة ما يصطحبون عائلاتهم، ما يكلفهم مبالغ مالية كبيرة.ورغم إشادة البعض بخطوات فتح المدرجات بالمجان، في عدد من مباريات "النشامى"، لضمان حضور الجمهور، إلا أن رفع الأسعار في مباريات محددة، يضرب عشاق المدرجات من أصحاب الدخل المحدود الذين يرون أن هناك مبالغة في الأسعار.ويدرك الجميع محبة وعشق الجماهير لمنتخب النشامى، وحرصها على الوقوف خلفه في مبارياته الداخلية والخارجية، وساهم الإنجاز غير المسبوق الذي سجله المنتخب في كأس آسيا 2023، والأداء المميز والنتائج الرائعة في مباريات البطولة القارية، في زيادة حرص الجماهير الأردنية على متابعة وتشجيع المنتخب في المدرجات، ليس فقط لأن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الأردن، بل من أجل مؤازرة ودعم اللاعبين في رحلتهم نحو تحقيق آمال وحلم الأردنيين بتأهل تاريخي إلى مونديال 2026."الجمهور ملح المباريات" ومن دون الجمهور تفتقد المباريات للإثارة والحماس وكل ما يتمناه الجمهور، أن يبحث المسؤولون في اتحاد الكرة وبشكل جدي عن أسباب عزوف الجماهير، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها، وعدم زيادة الفجوة من خلال البحث والتركيز على فئة من جمهور "النخبة"، من أجل حصد الأموال على حساب الجماهير التي عاشت سنوات على المدرجات بحلوها ومرها.وعلى الرغم من أن السنوات الأخيرة، شهدت تناقصاً ملحوظاً في أعداد الجماهير التي ترتاد الملاعب لحضور مباريات دوري المحترفين وكأس الأردن، ظلت مواجهات المنتخب الوطني تحظى بحضور ومتابعة جماهيرية في ظل التسهيلات التي كان يقدمها اتحاد الكرة من خلال الدخول المجاني، كما حصل في مباراة النشامى ونظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة، إضافة إلى أسعار التذاكر المنخفضة والتي تعد في متناول المواطن الأردني محدود الدخل.وشكل العزوف الجماهيري عن متابعة المنافسات المحلية أثرا سلبيا على مستوى البطولات المحلية التي تراجعت كثيرا وتراجع معها مستوى كرتنا سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ويرى العديد من المتابعين للشأن الرياضي الأردني، أن من أهم أسباب عزوف الجماهير عن الحضور، ارتفاع أسعار التذاكر وهو السبب الرئيسي في ذلك، والفرصة متاحة أمام اتحاد الكرة للمساهمة في إعادة الروح للمدرجات من خلال مباريات "النشامى"، عبر جعل أسعار تذاكر المباريات في متناول الجميع، خصوصا أن بعض المباريات التنافسية بدأت تفتقد للحضور الجماهيري الذي كان يضفي عليها الحماس والإثارة.ويتساءل المواطن أنس العبادي، ماذا تغير بين مباراتي النشامى مع المنتخبين السعودي والباكستاني؟ في مباراة المنتخب السعودي تم فتح مدرجات الدرجة الثانية مجانا أمام الجماهير، واليوم يعاني الجمهور الأردني من ارتفاع أسعار تذاكر مباراة المنتخب الباكستاني.وقال: "إنه لاحظ ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر مباراة اليوم، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بعدم متابعة المباراة في الملعب وللمرة الأولى منذ سنوات، على الرغم من أنه كان ينتظر هذه المواجهة والتي تعد الأولى للنشامى بعد الإنجاز التاريخي، معتبراً أن أسعار التذاكر مبالغ فيها".وأضاف: "الجماهير التي تقف خلف المنتخب الوطني في كل المناسبات، والتي حرصت على استقبال النشامى وحضور حفل تكريمه تستحق من اتحاد الكرة الدعم وتسهيل الدخول للمباراة، وليس رفع التذاكر وحرمان فئة غير قادرة ماليا من فرصة مشاهدة نجوم المنتخب من المدرجات".واتفق المواطن محمد الشامي معه، على وجود ارتفاع كبير في أسعار تذاكر المواجهة مع المنتخب الباكستاني، الأمر الذي حرم معظم الجماهير من حضور المباراة، وطالب بأسعار تشجيعية خصوصاً للعائلات.وأردف: "هناك اتفاق على ارتفاع الأسعار ما سيؤثر على الحضور الجماهيري للمباراة خصوصا من أبناء المدرجات، ويجب على الاتحاد العمل على تخفيض قيمة التذاكر، للتخفيف على محدودي الدخل الذين يرغبون في متابعة وتشجيع النشامى".وأكد المواطن خالد سليم، أن اتحاد الكرة بالغ في قيمة التذاكر، مستغلا شعبية وجماهيرية "النشامى" لتحقيق دخل إضافي، وأضاف: "هل يعقل أن يدفع المشجع جزءا كبيرا من دخله المالي لمشاهدة وتشجيع منتخب النشامى؟".وأردف: "على اتحاد الكرة، أن يراعي ظروف الجماهير عند تحديد أسعار التذاكر، فحضور الجماهير من الفئات كافة، أفضل من حضور لا يتجاوز المئات حضرت لقدرتها المالية".وترى المشجعة وفاء علي، أن اتحاد الكرة يتعامل مع موضوع الجماهير بلغة المال والربح، والتركيز على استقطاب فئة من الجماهير التي لا تعرف الطريق نحو ستاد عمان، وتضيف:" أسعار التذاكر مرتفعة وغير مقبولة لمعظم فئات الشعب الأردني خصوصا في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مطالبة بفتح أبواب الملعب مجانا في مباريات المنتخب تقديرا للجماهير التي تقف خلف المنتخبات الوطنية منذ سنوات طويلة.