الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الفرق المشاركة في "طائرة" الأندية العربية إلى 9

كرة طائرة
كرة طائرة
عمان- ارتفع عدد الفرق المشاركة في منافسات بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال الفترة من 17-28 شباط (فبراير) المقبل، إلى 9 فرق، بعد إعلان أندية برقان وكاظمة من الكويت والسويحلي الليبي والسيب العماني والنجمة البحريني.اضافة اعلان
وانضمت هذه الفرق إلى فرق، بني ياس الإماراتي، الترجي التونسي إلى جانب شباب الحسين وعيرا اللذين يمثلان الطائرة الأردنية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، إعلان أندية عربية أخرى  مشاركتها في هذه البطولة، في ظل إغلاق باب التسجيل يوم 7 من كانون الثاني (يناير) المقبل.
إلى ذلك، يصل مندوب الاتحاد العربي للكرة الطائرة الأمين العام فراس الحلواجي يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، للكشف على الصالات الرياضية التي ستحتضن مباريات بطولة الأندية العربية، حيث أعد اتحاد الكرة الطائرة بصفته المنظم لبطولة الأندية العربية برنامجه، الذي يبدأ في 24 من الشهر الحالي، بزيارة إلى الصالات التي ستحتضن المباريات الرسمية، وكذلك الصالات التدريبية، إلى جانب جولة على الفنادق التي ستضيف وفود الأندية العربية، ولجان البطولة ولا سيما الإدارية والفنية والتحكيمية.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد أنجز الترتيبات اللازمة كافة، لاستقبال الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، مبينا أنه سيرافه في زيارته التي تشمل فنادق الغماقة وصالات اللعب والتدريب، مشيرا إلى أن المباريات الرسمية تتوزع بين صالات قصر الرياضة وصالة الأمير فيصل وصالة الحسن بإربد، مشددا على أن اتحاد الكرة الطائرة بصفته المستضيف معني بتوفير أسباب النجاح التنظيمي والفني لبطولة الأندية العربية، إلى جانب تواصله مع ممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، ووضع أشكال الدعم كافة، خلال مشاركتهما بالمنافسات العربية طلبا للحضور المشرف للطائرة الأردنية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنطلق تدريبات فريق شباب الحسين- بطل ثلاثية ألقاب الموسم المحلي الماضي-، يوم غد في صالة النادي، بقيادة المدير الفني للفريق عماد العسود، والذي رفع عدد من لاعبي فريق الشباب إلى الفريق الأول، في الوقت الذي أنجز فيه النادي صفقة المحترف الغاني إبراهيم عبد الحميد، فيما تنطلق تدريبات فريق عيرا- وصيف الدوري وكأس الأردن- يوم الأربعاء المقبل، بقيادة المدير الفني إياد توفيق، وعزز الفريق صفوفه بالمحليين يعقوب القهوجي، محمد دقماق، خالد هلال وعبادة فخري، ومن المنتظر أن ينجز صفقة التعاقد مع محترفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
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