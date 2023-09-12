ازدحام المشاركات الخارجية يفرض تعاونا بين المنتخب الوطني والفيصلي والوحدات

يحيى قطيشات

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عمان - تفرض المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني لكرة القدم وناديي الفيصلي والوحدات، بناء تنسيق كامل بين الأجهزة الفنية، وصولا إلى تحقيق آمال الكرة الأردنية بإنجازات وحضور في البطولات الآسيوية للأندية، ومشاركات تلبي الطموح لمنتخب النشامى في استحقاقاته المقبلة.وتنتظر الكرة الأردنية ثلاثة استحقاقات مهمة خلال الأشهر المقبلة، يتعلق أولها بالمنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتسبق ذلك مشاركة "النشامى" في البطولة الدولية الرباعية التي يستضيفها اتحاد كرة القدم بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويتعلق ثانيها بمشاركة فريق الفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث يبدأ " الأزرق" مشواره في البطولة بمواجهة فريق ناساف الأوزبكي، يوم الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، أما ثالثها، فيتعلق بمشاركة الوحدات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ويستهل " الأخضر" مشواره بمواجهة فريق أهلي حلب يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.المشاركات الأردنية الخارجية، تستوجب وجود تعاون مثمر بين المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموته ومدربي الفيصلي غازي الغرايري والوحدات رشيد جابر، خصوصا في ظل تحديد مواعيد كافة المباريات للمنتخب والفريقين آسيويا، إضافة إلى أن دائرة المسابقات حددت مواعيد مباريات الأسابيع المتبقية من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين، وتضم تشكيلة المنتخب الوطني حاليا 10 لاعبين من الفيصلي والوحدات وبواقع 5 لاعبين من كل فريق.ولا يختلف اثنان على أن المواجهات المقبلة للنشامى وفريقي الوحدات والفيصلي صعبة جدا من الناحية الفنية، كما أن إقامة المباريات على نظام الذهاب والإياب تزيد من صعوبة المهمة.ويرى المدرب الوطني طارق الكرونز، أن التعاون والتنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب والجهازين الفنيين للوحدات والفيصلي، يعد مطلبا ضروريا ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق نتائج إيجابية للكرة الأردنية، ويضيف الكرونز، أن معرفة مواعيد إقامة كافة المباريات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي واستحقاقات المنتخب الوطني، يجعل التعاون والتنسيق مفيدا للغاية.من جهته، يؤكد المدير الإداري لفرق السلط عمر العطيات، أن التجارب الماضية أثبتت أن التنسيق والتعاون بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية للأندية، ساهم في أمور إيجابية كثيرة من النواحي الفنية والإدارية، وتمنى التوفيق للمشاركات الأردنية الخارجية، مبينا أن إصدار جدول مباريات مرحلة الذهاب من قبل دائرة المسابقات، يعد مفيدا بالنسبة لرحلة تحضير النشامى وفريقي الوحدات والفيصلي.مواعيد المباريات المهمةالدورة الرباعية (نصف نهائي)الأردن × إيران 13-10المباراة النهائية أو تحديد المركزين الثالث والرابع 15-10تصفيات كأس العالم (قارة آسيا)طاجيكستان × الأردن 16-11الأردن × السعودية 21-11دوري أبطال آسياالفيصلي × ناساف كارشي (أوزبكستان) 18-9الشارقة (الإمارات) × الفيصلي 2-10السد (قطر) × الفيصلي 23-10الفيصلي × السد (قطر) 6-11ناساف كارشي (أوزبكستان) × الفيصلي 27-11الفيصلي × الشارقة (الإمارات) 4-12كأس الاتحاد الآسيويالوحدات × أهلي حلب (سورية) 19-9الكويت (الكويت) × الوحدات 3-10الوحدات × الكهرباء (العراق) 24-10الكهرباء (العراق) × الوحدات 7-11أهلي حلب (سورية) × الوحدات 28-11الوحدات × الكويت (الكويت) 11-12