السبت 16 آذار 2024
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استبعاد حسين الشحات من معسكر المنتخب المصري

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حسين الشحات

استبعد الجهاز الفني للمنتخب المصري لاعبه حسين الشحات من معسكر الفراعنة، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 26 من الشهر الجاري.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم السبت أن الشحات خضع لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى اللاعب من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة، حيث أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

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وقال: فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه الأهلي المصري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الدولية الودية بمشاركة منتخبات كرواتيا ونيوزيلاندا وتونس.

كان الاتحاد المصري قد أعلن إلغاء معسكر المنتخب المصري الذي كان مقرر إقامته في الإمارات خلال الشهر الحالي، ويتخلله البطولة.

وقال في بيان رسمي إنه قد تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلاندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررا في السابق.

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