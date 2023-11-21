استحداث بطولة "الثانية" ودوري تصنيفي لـ"الأولى".. خالد هلال إلى عيرا.. والوحدات يرصد البخيت

مصطفى بالو

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نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.دوري تصنيفيكشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن لجنة التعديلات العامة المعنية بتقديم مقترحات بشأن تغييرات جوهرية في اللوائح وشكل البطولات والتعليمات للموسم 2024، أوصت في ختام اجتماعاتها بإقامة دوري تصنيفي لأندية الكرة الطائرة باستثناء أندية الممتاز، وباشرت بوضع لوائحه الخاصة لثبيته في أجندة الموسم المقبل.وأضاف: "هناك ما يقارب 12 ناديا في الدرجة الأولى، منها هو مهتم بالمنافسة والتأهل، وبعضها يشارك من أجل المشاركة وهمه الحصول على الدعم من وزارة الشباب، من دون أن يقدم إضافة مهمة للمنافسة، ومنها من يعتذر عن إكمال المنافسات، لأنه يلعب من دون طموح، مما انعكس على المستوى العام، حين جاءت المباريات دون المستوى الفني المطلوب، وأدى عدم إكمالها المباريات إلى إرباك جدول المنافسة".وعن الفكرة المطروحة في الدوري التصنيفي للموسم المقبل، قال قطيشات: "ستدخل الأندية الـ12 المعنية، في سباق تنافسي فيما بينها يؤدي إلى تصنيف 6 أندية صاحبة النقاط الأعلى في الدرجة الأولى، والباقي الأقل في تحصيلها النقطي ستبقى في مصاف الدرجة الثانية المستحدثة في الموسم المقبل، وهنا سنفرز الأندية الباحثة عن المنافسة والتأهل إلى الممتاز، عن غيرها التي تشارك من أجل المشاركة، بمعنى "لكل مجتهد نصيب"، وأندية الدرجة الثانية تتنافس فيما بينها لصعود فريقين إلى الدرجة الأولى، وسنخصص الدعم المالي والمكافآت للمتأهلين فقط".خالد هلال ينضم إلى عيراانضم اللاعب الصاعد خالد هلال إلى صفوف فريق عيرا، بانتظار التوقيع الرسمي بعد انتهاء عقده مع الكرمل، بحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، ليشارك الفريق في منافسات الموسم المحلي المقبل، إلى جانب مشاركة الفريق في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، وبطولة غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال آذار (مارس) المقبل.وسيلتحق هلال بتدريبات الفريق التي تنطلق أواخر الشهر الحالي، بقيادة المدير الفني إسماعيل توفيق، إلى جانب اللاعبين المميزين المعد يعقوب القهوجي، الضارب الخبير محمد دقماق، والضارب المتألق لاعب الكرمل سابقا عبادة فخري، ولاعبو عيرا الموقعين أحمد العواملة -الذي ينتهي عقده بعد البطولتين العربية والإقليمية، وابن النادي راشد العلوان وغيرهم من نجوم الفريق المميزين.محمد البخيت تحت مجهر الوحداتفهمت "الغد"، أن لاعب الكرمل الصاعد محمد البخيت، بات تحت رصد نادي الوحدات الذي بدأ حراكه، بانتظار الإعلان عن الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يتريث النادي على اعتبار أن الفريق يغيب عن المشاركات العربية والإقليمية للموسم الحالي، فيما تنطلق بطولات الدرجة الممتازة في شهر تموز (يوليو) المقبل.وسبق للمتألق محمد البخيت، أن لعب للوحدات على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، وشاركه في منافسات بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان العام الماضي، تحت قيادة المدير الفني وقتها رائد الحمود الذي نسب باستعارة البخيت، وقدم الأخير مستويات طيبة مع الفريق، ثم عاد لمشاركة الكرمل المنافسات المحلية بالموسم الماضي.ابوسردانة مطلوب لأندية عدةكشف المدرب الوطني رزق أبوسردانة، عن تلقيه عروض عدة، للتدريب في الموسم المقبل، مبينا أن العروض التي تلقاها جاءت من أندية تلعب في الدوري الممتاز، وأخرى تلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه يدرس تلك العروض بعناية فائقة، متوقعا مفاتحته في أي وقت من قبل ناديه (الأم) البقعة.يذكر أن المدرب الوطني رزق أبوسردانة، من المدربين المجتهدين وسبق أن قاد فريق البقعة بعد هبوطه مرتين، وصعد به بطلا إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، وصاحب خبرة طويلة في تدريب الكرة الطائرة، سواء على صعيد فرق الفئات العمرية، أو تدريب فرق الرجال الأولى في العديد من الأندية المحلية.تعديل على مباريات الشبابأجرت اللجنة الفنية تعديلا على مباريات دوري الشباب للكرة الطائرة، ونقلت مبارياته التي كان من المقرر أن تقام يوم أمس، إلى اليوم في صالة قصر الرياضة، وفسرت سبب الترحيل لانشغال المدينة الرياضية بمباراة "النشامى" مع السعودية التي جرت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب أمس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.وبحسب التعديل الجديد، يلتقي الطوال مع شباب الحسين عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب اليوم، ويتبعها لقاء التعاون وعيرا عند الساعة 7، فيما يلتقي يوم غد، كل من: المحطة مع ديرعلا عند الساعة 5، والبقعة مع الوحدات عند الساعة 7 في الصالة ذاتها.القهوجي يتحدث عن دورة (VIS)تحدث المدرب ولاعب المنتخب الوطني يعقوب القهوجي، عن الفائدة الكبيرة التي عاد بها وزميله مدرب منتخب الشباب فايز الدعجة، من المشاركة في دورة المعلومات والإحصاء (VIS) للكرة الطائرة، التي نظمها الاتحاد العربي في البحرين مؤخرا، مشيرا إلى أنهما تلقيا محاضرات نظرية من قبل مسؤول الإحصاء والمعلومات ومحلل الأداء لجميع منتخبات البحرين القدير محمد سلمان، إلى جانب محاضرات عملية من خلال تحليل مباريات الدوري البحريني الممتاز للكرة الطائرة، مقدما شكره لاتحاد الكرة الطائرة على تسهيل مهمتهما في خوض هذه الدورة المتقدمة، مشددا على أنه سيقدم ما جناه من فائدة فنية لصالح الطائرة الأردنية، مثمنا نية اتحاد اللعبة عقد دورة المعلومات والإحصاء (VIS) في النطاق المحلي خلال الفترة المقبلة.