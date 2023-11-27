استدعاء 13 محترفة في صفوف "النشميات".. هل يشفع في استعادة الهيبة؟

يحيى قطيشات

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بات استدعاء 13 لاعبة أردنية محترفة في الخارج، للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم خلال المرحلة الحالية، مصدر أمل في إعادة الهيبة لكرة القدم النسوية الأردنية، التي تراجعت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بانتظار استعادة الهيبة في الأيام المقبلة.وأثبتت الكرة النسوية الأردنية خلال السنوات الماضية، حضورا مميزا على الساحة العربية، توج بحصد العديد من الألقاب، قبل التراجع الذي حصل في نتائج المنتخبات وأدائها للفئات كافة، في العامين الماضيين.ويأمل الشارع الرياضي الأردني والمتابعون، أن يشفع استدعاء 13 لاعبة محترفة، في إعادة الروح من جديد للكرة النسوية الأردنية، وتطوير أداء منتخب النشميات، بعد فترة الإخفاق الأخيرة والتراجع الذي أصاب المنظومة كاملة.ويعتمد المدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، على المحترفات بالخارج بشكل كبير في التشكيلة الأساسية للمنتخب، خصوصا في ظل امتلاكهن الخبرة والإمكانيات الفنية والبدنية والاحتكاك في دوريات تشهد إثارة وندية وتنافسا شديدا.ومنذ انطلاق النسخة الماضية لدوري السيدات السعودي الممتاز، وجهت الأندية أنظارها نحو اللاعبات والمدربات الأردنيات، أملا بالاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها اللاعبة الأردنية، ولا سيما بعد حضورها المميز خلال دوري المحترفات الأردني ومشاركتها مع المنتخب.وتملك الكرة النسوية الأردنية حاليا كوكبة من لاعبات المنتخب الوطني المحترفات بأندية خارج الأردن وهن: شهناز جبرين وملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، سوزان أبو قرق وسناء مفلح (العروبة السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).ولم يقتصر الحضور النسوي الأردني في الخارج على اللاعبات فقط، بل امتد إلى المدربات، حيث تقود المدربة الوطنية منار فريج فريق الأهلي السعودي، والمدربة آلاء أبو قشة فريق العلا السعودي، واللاعبة الحالية انشراح حياصات التي بدأت مهمتها مؤخرا مع فريق الشعلة السعودي.وانعكس التواجد المميز للاعبات الأردنيات المحترفات في الأندية الخارجية إيجابا على العديد من الجوانب منها، المالية والفنية من حيث الاستفادة والاحتكاك مع لاعبات على مستوى عال، والعودة بتراكم خبرات فنية جديدة تعود بالفائدة على المنتخب النسوي الذي يستعد حاليا للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية، خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.ويرى المدرب الوطني منير أبو هنطش، أن وجود 13 لاعبة محترفة بأندية خارجية، يدل على مدى التطور في مستوى الكرة الأردنية، وقدرة اللاعبات الأردنيات على تحقيق إضافة نوعية من الجانبين الفني والبدني.وقال في حديثه لـ”الغد”: “يعد الدوري السعودي حاليا من أفضل الدوريات العربية النسوية من خلال وجود كوكبة من المحترفات ومنهن لاعباتنا، وهذا ينعكس إيجابيا على الدوري واللاعبات في الوقت نفسه، ويعود بالفائدة الفنية على المنتخب الوطني عبر زيادة خبرات اللاعبات والاحتكاك مع لاعبات عالميات”.وتمنى أبو هنطش، أن تشهد المواسم المقبلة احتراف عدد أكبر من اللاعبات الأردنيات، خصوصا في ظل الإمكانيات الفنية التي تؤهلن للعب والاحتراف في أفضل الدوريات.وبدوره، ذكر المتابع محمود القدومي، أن العدد الحالي من اللاعبات المحترفات في الخارج، جيد لتحسن مستوى اللاعبات والمنتخب على حد سواء، مفيدا بأن العديد من اللاعبات المتميزات أيضا سيحققن فرصة الاحتراف نظرا لمستواهن المميز في الدوري الماضي.وبين القدومي، أن احتراف اللاعبات جاء في أندية وبطولات تتسم بالتنافسية والإثارة، موضحا أن تفضيل اللاعبة الأردنية لدى العديد من الدول دونا عن بقية اللاعبات العربيات، يأتي اعترافا بجدارتها في اللعب.