الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور

اللاعب الفلسطيني رشيد دبور
اللاعب الفلسطيني رشيد دبور
توفي الفلسطيني رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون، إثر القصف الذي يتعرض له قطاع غزة جراء الضربات الصهيونية.

وتعرض منزل اللاعب للقصف، من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا.اضافة اعلان

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن 60 % من الجرحى جراء ضربات الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
8ce11fd084ebc00e08f526d89ee8cf7b

الاتحاد المغربي ينفي إغراء لامين يامال بـ"المال"

منذ19 ساعة
367730_4_1692607992 (1)

فوزان للبقعة وأم القطين بكرة الأولى

منذ19 ساعة
46b9dec5-شعار-النادي-الفيصلي (1)

قطيشات يستقيل من الفيصلي احتجاجا على غياب العمل المؤسسي

09 تشرين الأول 2023
1696765158023835200

الأردن يختتم مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية بالمركز 28

08 تشرين الأول 2023
1696760289263591700

المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته بالقاهرة تحضيرا لمواجهة "المصري"

08 تشرين الأول 2023
1696765157883835000

التفاصيل الكاملة لاتفاق الفيصلي مع المدرب محمود والاعتذار منه

08 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

الحرب في غزة وحولها

د. محمد حسين المومني |اليوم

سيناريو التهجير إلى الأردن ومصر

ماهر أبو طير |اليوم

تطوير منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة

زيدون الحديد |اليوم

ما الذي تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات | منذ21 ساعة
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات | منذ21 ساعة
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 