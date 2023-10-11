استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور

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وتعرض منزل اللاعب للقصف، من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا.يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن 60 % من الجرحى جراء ضربات الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.