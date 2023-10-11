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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
5:14 م
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور
اللاعب الفلسطيني رشيد دبور
توفي الفلسطيني رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون، إثر القصف الذي يتعرض له قطاع غزة جراء الضربات الصهيونية.
وتعرض منزل اللاعب للقصف، من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا.
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يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن 60 % من الجرحى جراء ضربات الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.
رشيد دبور
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