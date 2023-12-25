استضافات آسيوية وعالمية تاريخية.. وإنجازات عربية باهرة

خالد تيسير العميري

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عمان – جمع العام 2023 أوراقه بكل ما فيها من لحظات فرح وحزن، لتبقى الذكريات عالقة في أذهان المتابعين، فخلال العام الحالي، مرت رياضة المصارعة الأردنية بمنحنيات إيجابية كثيرة.وبنظرة عامة، حققت لعبة المصارعة الأردنية العديد من الإنجازات المحلية والعربية والآسيوية والدولية خلال العام، فكانت البداية بتتويج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة عبدالكريم أبو دعيج بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة العربية لفئة الشباب تحت 23 عاما، والتي أقيمت في آذار (مارس) الماضي بالسعودية، فيما حصل محمد اسحاق على الميدالية الفضية بفئة الناشئين تحت 17 عاما.وسبق هذا الإنجاز، ترقية الحكم الدولي غيث ذنيبات إلى الدرجة الأولى في التصنيف العالمي للتحكيم بلعبة المصارعة، وأعقبته إقامة جولات من دوري المصارعة المحلي لمختلف الفئات العمرية، بهدف زيادة القاعدة وتحفيز الأندية على تنمية المواهب وتفريخها للمنتخبات الوطنية، لإعادة بريق اللعبة آسيويا.وحصل المنتخب الوطني للمصارعة على أربع ميداليات ملونة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي احتضنتها الجزائر في تموز (يوليو) الماضي، حيث ظفر اللاعب سلطان عيد بالميدالية الفضية في المصارعة الرومانية (وزن تحت 82 كغم) وبروزنة للاعب يحيى أبو طبيخ (وزن تحت 87 كغم)، فيما حصل اللاعبان أورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، على الميدالية البرونزية في المصارعة الحرة.وشهد الأردن بالشهر نفسه، استضافة تاريخية لبطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما ولكلا الجنسين، وسط مشاركة 19 دولة مثلها 533 لاعبا ولاعبة مع تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة، التي شهدت مشاركة قياسية لنحو 39 لاعبا ولاعبة من لاعبي المنتخب الوطني، لإكسابهم الخبرات.وكان النجاح الباهر في البطولة الآسيوية، معيارا رئيسيا في إسناد ملف استضافة بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما إلى الأردن، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي بسحب ملف الاستضافة من بولندا لعدم جاهزيتها في العديد من الأمور التنظيمية واللوجستية، حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى في تاريخ الأردن خلال آب (أغسطس) الماضي، بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة منهم 9 لاعبين أردنيين، إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1172 مشاركا يمثلون 61 دولة من مختلف أرجاء العالم.واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش، بالتزامن مع استضافة الأردن لفعاليات بطولة العالم للمصارعة، حيث منح رئيس الاتحاد الدولي، جلالة الملك، وسام الاتحاد الدولي للمصارعة – وهو أعلى وسام يمنح من الاتحاد الدولي لقادة الدول – تقديرا لجهود جلالته في دعم الرياضة وإيمانه بدورها في تقوية روابط التضامن والصداقة بين الدول، في لقاء حضره نائب رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان والأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد ورئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة.وساهمت الاستضافتان الآسيوية والعالمية في إنعاش خزينة اتحاد المصارعة، بعدما بلغ إجمالي صافي أرباح استضافة بطولتي آسيا والعالم نحو 380 ألف دينار، فبلغ مجموع الإيرادات لبطولة آسيا 469 ألف دينار وبلغت المصاريف 343 ألف دينار وصافي الأرباح 126 ألف دينار، فيما بلغت إيرادات بطولة العالم 759 ألف دينار، وبلغت المصاريف 505 آلاف دينار، وصافي الأرباح 254 ألف دينار.ولم ينجح اللاعبان سلطان علي ضامن (وزن تحت 87 كغم)، وعبدالفتاح سعادة (وزن تحت 77 كغم)، في التأهل عن أوزانهما بالدور الأول من منافسات المصارعة الرومانية في بطولة العالم للرجال التي أقيمت بالعاصمة الصربية "بلغراد" في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما غاب اللاعبان أرزو شاميل (وزن تحت 86 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، عن المشاركة بمنافسات المصارعة الحرة، بسبب تأخر إصدار تأشيرتي السفر لهما.ونال المدربان المخضرمان صالح الزريقات ويحيى أبو طبيخ، ثلاث ميداليات ملونة خلال مشاركتها في بطولة العالم للأساتذة، التي أقيمت باليونان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث توج الزريقات بالميدالية الفضية (وزن تحت 130 كغم) ضمن المصارعة الحرة، فيما نال يحيى أبو طبيخ ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة والرومانية. كما انتخب اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات، رئيسا جديدا للجنة الفنية للاتحاد العربي للمصارعة، تقديرا لدوره وخبراته في تطوير اللعبة بين دول المنطقة. وشارك الحكم الدولي المصنف بدرجة 1S منير السلاق، في إدارة منافسات لعبة المصارعة في دورة الألعاب الآسيوية (هانغشتو 2022)، بعدما غابت المصارعة عن بعثة الألعاب الأردنية المشاركة.وأحرز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، المركز الثالث في الترتيب العام بين الدول المشاركة في البطولة العربية التي اختتمت الشهر الحالي في العراق، بعدما توج بإجمالي 9 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتين)، فأحرز لاعب المصارعة الرومانية سلطان ضامن الميدالية الذهبية (وزن تحت 82 كغم)، ونال صهيب الحسنات الميدالية الفضية (وزن تحت 63 كغم)، وظفر عمر ضراغمة بالميدالية البرونزية (وزن تحت 72 كغم)، كما أحرز عمرو عبدالفتاح الميدالية الفضية (وزن تحت 77 كغم).وظفر لاعب المصارعة الحرة أرزو شاميل بالميدالية الذهبية (وزن تحت 79 كغم)، ونال زيد الشيشاني الميدالية الفضية (وزن تحت 97 كغم)، وتقلد أورتس شاميل الميدالية البرونزية رغم انسحابه من الأدوار الأولى للإصابة، وفاز اللاعب عبدالكريم أبو دعيج بالميدالية الفضية (وزن تحت 92 كغم)، وظفر اللاعب زيد اسحاق بالميدالية الفضية (وزن تحت 65 كغم).مضى العام 2023 بذكرياته الخالدة للمصارعة الأردنية، وسط آمال وتطلعات بأن يكون العام 2024 مليئا بالإنجازات والنجاحات لأسرة المصارعة، فقد أثمرت جهود اتحاد المصارعة وأفراد المنظومة على مدار عام كامل، باستضافة متجددة للأردن لفعاليات بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) من العام الجديد، إلى جانب استثمار العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع اتحادات الدول المجاورة، للمساهمة في نهضة اللعبة ومغازلة إنجازات "الزمن الجميل".