 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استعراض ترتيبات استضافة البطولة الآسيوية للشباب بكرة اليد

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استعراض ترتيبات استضافة البطولة الآسيوية للشباب بكرة اليد

 ترأس الدكتور ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية أمس، اجتماع اللجنة المنظمة العليا للبطولة الآسيوية لثامنة عشرة للشباب لكرة اليد، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 14 ولغاية 26 تموز (يوليو) المقبل وسط مشاركة 13 منتخبا، يتأهل عنهم 4 منتخبات إلى بطولة العالم المقررة صيف العام المقبل في بولندا.

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وحيا الدكتور حمدان الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة لمؤسسات في مساندة الاتحاد الأردني في استضافة هذا الحدث الآسيوي الكبير، معربا عن أمله أن تتكلل الجهود في اخراج البطولة بالصورة الطيبة والتي تعكس مدى التطور الفني والإداري الذي اصاب الرياضة الأردنية.


وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وحضره أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ومدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، وقائد وحدة أمن الملاعب العقيد فادي أبو خيط، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، وعضو الاتحاد مدير البطولة محمد شنيور، تم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالبطولة، في الوقت الذي استعرض فيه رئيس الاتحاد الدكتور المنسي الإجراءات التي قام بها الاتحاد والتي تتعلق بجاهزية صالة الأميرة سمية، التي ستحتضن كافة منافسات البطولة، اضافة إلى جاهزية الصالات التي ستستقبل تدريبات الفرق المشاركة، إلى جانب اختيار الفنادق التي ستقيم بها المنتخبات واللجنة الفنية والأطقم التحكيمية، علاوة على ترتيبات استقبال المشاركين كافة.


وابدى اعضاء اللجنة المنظمة العليا تعاونهم الكامل ومساندتهم للاتحاد الأردني في استضافة البطولة من كافة النواحي.

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