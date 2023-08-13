الأحد 13 آب 2023
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استقالة مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي

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مانشيني قاد إيطاليا للتتويج بكأس أوروبا 2021
تقدم روبرتو مانشيني باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا، الذي توج معه بلقب كأس أوروبا عام 2021، حسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الأحد.

وقال البيان إن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أحيط علما في وقت متأخر من مساء السبت باستقالة مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي الوطني"، الذي تولى منصبه في مايو 2018.اضافة اعلان

وأضاف الاتحاد أنه قد يعلن عن بديله "في الأيام المقبلة".
محطات

بعد اعتزال لاعبين مخضرمين أمثال أندريا بارزالي ودانييلي دي روسي والقائد جانلويجي بوفون، قاد مانشيني الفريق في مرحلة انتقالية للفوز ببطولة أوروبا 2021.
لم يخسر الفريق في 37 مباراة بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2021، وهو رقم قياسي في كرة القدم الدولية.
قدمت إيطاليا أداء قويا في دوري الأمم بقيادة مانشيني، وحصلت على المركز الثالث في موسمي 2020-2021، و2022-2023.
لكن لم يتمكن مانشيني من قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعدما خسر صفر-1 على أرضه في الملحق أمام مقدونيا الشمالية.
بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم، طالبت الصحافة الإيطالية باستقالته، لكنه تلقى دعم رئيس الاتحاد ليستمر في منصبه.
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