استقبال دافئ لبعثة "صقور الأردن" في مانيلا.. ومؤتمر صحفي اليوم

خالد تيسير العميري

حظيت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، باستقبال دافئ فور وصولها إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، مساء أمس قادمة عبر مطار "نينوي أكينو الدولي"، وذلك بعد ختام المعسكر التدريبي الأخير الذي أقامه "صقور الأردن" في مدينة "غوانجو" الصينية.

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وحرص الوفد الإعلامي المرافق للمنتخب الوطني وعدد من أبناء الجالية الأردنية المقيمين في الفلبين، على استقبال لاعبي "الصقور" والشد من أزرهم، وسط تفاعل كبير من الجماهير الفلبينية التي حرصت أيضا على التقاط الصور التذكارية مع نجوم المنتخب الوطني، في الوقت الذي استقبلت فيه اللجنة المنظمة لكأس العالم، اللاعبين بـأوشحة تعبر عن تقاليد وتراث الفلبين.



ويفتتح المنتخب الوطني للرجال مشواره في كأس العالم يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة المنتخب اليوناني في صالة "مول أوف آسيا أرينا" عند الساعة 11:30 صباحا بتوقيت الأردن، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما منتخبي الولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلندا.



ويرأس أمين السر العام لاتحاد كرة السلة، م. نبيل أبو عطا، البعثة الأردنية، والتي تضم المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات والفيديو الإسباني اغناسيو رودريغيز والمعالجين حسن برهومة وسينا دي لوس أنجيلوس ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والإداري فراس أبو زهرة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفادي إبراهيم "فريدي" وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري ورونديه جيفرسون.



إلى ذلك، وصلت بعثة منتخبات نيوزيلندا واليونان وأميركا إلى مقر اقامتها في مانيلا، وأجرت تدريبا خفيفا لتخليص اللاعبين من عوامل الإرهاق البدني.





تدريبان ومؤتمر صحفي اليوم



ويجري المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم الخميس لمدة 40 دقيقة، في الصالة الرئيسية المستضيفة لبطولة العالم "مول أوف آسيا أرينا"، وتتضمن إقامة تدريبات خفيفة للاعبين ومنحهم فرصة التصويب على السلة واستكشاف الملعب، ثم يتبع التدريب الأول عقد مؤتمر صحفي للمدير الفني وسام الصوص ويرافقه قائد المنتخب الوطني زيد عباس، ضمن البروتوكول المتعارف عليه للمنتخبات المشاركة في مونديال السلة.



ويخوض "الصقور" تدريبا مسائيا في صالة "نينوي أكينو" التدريبية، وسيشمل على تعزيز الجوانب البدنية والمهارية للاعبين، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على الخطط وطريقة اللعب التي ينوي تطبيقها قبل الشروع في المباريات الرسمية

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ترتيبات بمستوى الحدث

تشهد المناطق المخصصة لإقامة الوفود والمنتخبات المشاركة في المونديال، ترتيبات أمنية وتنظيمية مشددة من قبل الفلبين، الدولة الرئيسية المضيفة للحدث العالمي.



وتجد بعثة المنتخب الوطني، حفاوة واستقبال كبيرين من الجهة المحلية المنظمة وافراد الشعب الفلبيني، الذي يعيش فرحة استقبال كأس العالم بطريقته الخاصة، حيث تتصدر صور أبرز نجوم المنتخبات المشاركة الجدران والأعمدة في المطارات والشوارع، كما تزين أعلام الدول المشاركة شوارع مدينة مانيلا.

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