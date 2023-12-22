الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتقال رئيس الوداد المغربي بتهمة تجارة المخدرات

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الوداد البيضاوي المغربي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، يوم الجمعة، اعتقال رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر في فريق الدفاع عنه.اضافة اعلان

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، وقرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القاضي وجه إليه أيضاً تهمة تبييض أموال.

يشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال.

وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير.

فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري بحسب المصدر.

ويتعلق الأمر بـ "بارون مخدرات" يُلقب بـ "المالي" لكونه يتحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية "اتجار دولي في المخدرات"، بحسب ما كشفت مجلة "جون أفريك" في أغسطس.

وقالت صحيفة الأحداث المغربية، الجمعة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد تصريحات "المالي" شملت نحو 80 شخصاً، بينهم ضابطان في الشرطة.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات القضائية بهذا الخصوص.
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