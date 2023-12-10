اعتماد القائمة الأولية للمنتخب الوطني المشارك في النهائيات الآسيوية

يحيى قطيشات

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عمان – ينتظر أن يكون اتحاد كرة القدم، أرسل القائمة الأولية للمنتخب الوطني المشارك في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم غد، موعدا نهائيا من أجل تقديم القائمة الأولية لكل المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، ويجب أن تتضمن هذه القائمة ما لا يقل عن 18 لاعبا ولا تزيد على 50 لاعبا، وتواجد ما لا يقل عن 4 حراس مرمى في القائمة الأولية.أما القائمة النهائية بحسب المادة 26 فقرة 7 من لائحة البطولة، فيجب أن تتضمن 23 لاعبا كحد أقصى و18 كحد أدنى، ويجب أن تتضمن 3 حراس مرمى، وتقدم للاتحاد الآسيوي قبل 10 أيام من موعد البطولة.كما يجب أن تشمل القائمة النهائية جميع لاعبيها المسجلين في القائمة الأولية التي سيتم رفعها، ويجوز تغيير أي لاعب مصاب قبل 6 ساعات فقط من بداية أول مباراة في البطولة، بشرط تواجده في القائمة الأولية مع تقديم كل المستندات التي تبين إصابته وتفاصيلها، كما تنص لائحة البطولة على أن التشكيلة الأساسية يجب تقديمها قبل 90 دقيقة من بداية كل مباراة للمراقب المعني بالمواجهة، ويجب أن تضم 11 لاعبا أساسيا، إضافة إلى اختيار 12 لاعبا بديلا في دكة الاحتياط.ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.ويستكمل "النشامى"، مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.وحسب المعلومات الواردة من مقر الاتحاد، سيعلن عموتة قائمة منتخب النشامى بعد ختام منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، والدخول في التجمع تحضيرا للبطولة في اليوم التالي بشرط عدم إقامة المباريات المؤجلة من بطولتي الدوري وكأس الأردن.وبسبب غياب المدرب عموتة الطويل خارج الأردن، لم يتم حسم عدد من الأمور الفنية، ومنها المباريات المؤجلة، والمباريات الودية للمنتخب قبل النهائيات والموعد النهائي لسفر النشامى لقطر، وسيحدد الاتحاد موعد السفر للعاصمة القطرية الدوحة على ضوء تحديد مواعيد المباريات الودية.وحسب مصدر مطلع، يفترض أن يغادر المنتخب الوطني مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وقبل أيام من انطلاق البطولة، وذلك لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المستضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية.وكان المدير الإداري للمنتخب محمد منكو، شارك قبل فترة، في ورشة العمل الخاصة بالبطولة والتي أقيمت بالدوحة بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي واللجنة المحلية المنظمة، وعملت ورشة العمل على تعريف المشاركين بالعناصر الأساسية للتنظيم والإدارة إلى جانب تسليط الضوء على شؤون العمليات، وما يمكن توقعه خلال البطولة.كما اطلعت الاتحادات الوطنية على أحدث التطورات، منها ما يتعلق باستعدادات منتخباتهم والإقامة في قطر، حيث ستصبح قطر أول دولة تستضيف للمرة الثالثة أهم بطولات قارة آسيا على صعيد المنتخبات الوطنية.