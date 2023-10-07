الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتماد ملعبي البتراء والكرامة لتدريبات منتخبات "الرباعية"

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جانب من تتويج المنتخب الوطني بلقب البطولة الرباعية الأولى- ( من المصدر)
عمان – يصل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى عمان مساء اليوم، للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام "الفيفا" المعتمدة، بمشاركة منتخبات الأردن وقطر وإيران والعراق، فيما يصل المنتخب الإيراني يوم بعد غد، على أن يكتمل وصول المنتخبات يوم الخميس المقبل، بوصول المنتخب القطري.اضافة اعلان
وتضم قائمة المنتخب العراقي والتي اختارها المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس 24 لاعبا، يلعبون في الدوري العراقي، ومحترفين في أندية خارجية وهم: (أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم، جلال حسن، أمجد عطوان، علي عدنان، بشار رسن، فهد طالب، فرانس ضياء، أيمن حسين، أمير العماري، ريبين سولاقا، علي حيدر، علي الحمادي، ماسيس ارتين، أسامة رشيد، أحمد علي، دانيلو السعيد، ميرخاس دوسكي). 
وتبدأ المنتخبات تحضيراتها وتدريباتها للبطولة، من خلال جرعات تدريبية مكثفة، حيث خصص اتحاد الكرة ملعبي الكرامة والبتراء بمدينة الحسين للشباب، لتدريبات المنتخبات، وأنجز الاتحاد ترتيبات إقامة البطولة التي يقيمها للمرة الثانية على التوالي، ونال منتخب "النشامى" لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي، بمشاركة منتخبات العراق وسورية وعمان، بعد فوزه على المنتخب العماني في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله المدافع إحسان حداد من ركلة جزاء، وكان يقود المنتخب وقتها، المدير الفني السابق العراقي عدنان حمد. 
ولم يحسم اتحاد الكرة، عملية دخول الجماهير لحضور البطولة والتي تجري مبارياتها، على ستاد عمان، وتشير المعلومات إلى أن الحضور سيكون مجانا، لمنح الفرصة للجماهير الأردنية وأبناء جاليات المنتخبات المشاركة لتشجيع ودعم ومؤازرة منتخباتها من المدرج، وإعطاء رونقا جميلا للبطولة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال تنظيم البطولة، إلى رفع مستوى جاهزية "النشامى" للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية، لمتابعة ومؤازرة المنتخب الوطني.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل منتخب "النشامى" في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
بحسب جدول البطولة الرباعية، يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، ويواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الإيراني عند الساعة التاسعة مساء، على أن يشهد يوم السابع عشر من الشهر نفسه، لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويواصل منتخب "النشامى"، تدريباته اليومية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، الذي يسعى لتحسين صورة "النشامى" قبل مواجهة منتحب طاجيكستان في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات المشتركة، يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، خصوصا بعد الأداء الفني الضعيف من اللاعبين في المعسكر الأول تحت قيادة عموتة، والخسارتين أمام المنتخبين النرويجي والأذري.
وتشتمل تدريبات المنتخب على الجانبين الفني والبدني، وينتظر أن تكتمل قائمة المنتخب خلال الأيام المقبلة، بانضمام اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية، في الوقت الذي تضم فيه تشكيلة المنتخب الوطني 28 لاعبا هم: (يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات).
وتنتظر "النشامى" في أولى مبارياته بالبطولة الرباعية، تجربة فنية قوية أمام المنتخب القطري، الذي يبحث أيضا عن الوصول لأفضل التحضيرات الفنية والبدنية من خلال البطولة، والتي تعد إحدى محطات المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة.  
واختار المدير الفني للمنتخب القطري، البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة وجاءت كالآتي: (سعد الشيب، صلاح زكريا، فهد يونس، مشعل برشم، يوسف حسن، أحمد سهيل، إسماعيل محمد، المهدي علي، بسام الراوي، خوخي بوعلام، سلطان البريك، طارق سلمان، عيسى أحمد، مصعب خضر، لوكاس مينديز، همام الأمين، يوسف أيمن، جاسم جابر، أحمد فتحي، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عبد الله الأحرق، عبد الله معرفي، كريم بوضياف، محمد وعد، مصطفى مشعل، حازم أحمد، حسن الهيدوس، علي أسد، أحمد علاء، أكرم عفيف، المعز علي، تميم منصور، محمد مونتاري ويوسف عبد الرزاق).
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