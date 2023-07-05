الأربعاء 05 تموز 2023
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اعتماد ملعب "التطبيقية" لبطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

ملعب جامعة العلوم التطبيقية - (من المصدر)
ملعب جامعة العلوم التطبيقية - (من المصدر)
عمان- اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأندية النسوية (الأردن- السعودية) بنسختها الأولى، ملعب جامعة العلوم التطبيقية لإقامة مباريات البطولة، والتي ستقام من 21 آب (أغسطس) إلى الأول من أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
وأقيمت في الموسم الماضي مباراة الاتحاد ونظيره الاستقلال على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة "المحترفات"، وهي المباراة الوحيدة  التي أقيمت على هذا الملعب ضمن منافسات الأندية النسوية، علما بأن أرضيته تكتسي العشب الصناعي.
وتشارك في البطولة الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى بعد نهاية مرحلة الإياب من دوري المحترفات، إلى جانب 4 فرق سعودية احتلت المراكز الأولى في الموسم الماضي، وهي: النصر، الهلال، الشباب والاتحاد، والتي أكدت مؤخرا مشاركتها في البطولة الأولى من نوعها على صعيد الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري المحترفات برصيد 15 نقطة، وذلك بعد مرور 7 جولات على البطولة، وقبل 3 جولات على نهاية مرحلة الإياب، فيما يتواجد الأرثوذكسي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، مقابل استقرار عمان اف سي بالمركز الثالث وبرصيد 7 نقاط، والنصر رابعا وبرصيده 6 نقاط، ويقبع الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وتختتم مرحلة الإياب في التاسع والعشرين من شهر تموز (يوليو) الحالي، والتي ستكشف عن الفرق المشاركة من جانب الأردن، مع الإشارة إلى أن آمال فريق الاستقلال معقدة جدا للمشاركة بها لتتبقى له مباراتين فقط، وعدم جمعه سوى لنقطة وحيدة في 6 مباريات سابقة.
وستقام البطولة بنظام المجموعات، حيث سيتم وضع صاحبا المركزين الأول والثالث من الأردن في مجموعة واحدة إلى جانب صاحبي المركزين الثاني والرابع من السعودية، على أن يتواجد صاحبا المركزين الثاني والرابع من "المحترفات" مع صاحبي المركزين الأول والثالث من الدوري السعودي في المجموعة الأخرى.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، على أن تقام المباراة النهائية  مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل، علما بأن المباريات في الدور الأول ستقام يوميا، بحيث تقام مباراتان في اليوم ذاته للمجموعة الأولى، ومباراتان لحساب المجموعة الثانية.
 ومن الجدير بالذكر، أن الفكرة كانت مطروحة على طاولة اللجنة النسوية المحلية منذ العام الماضي، وذلك بعد التطور الملحوظ في الكرة النسوية بالسعودية، مثلما تعد البطولة فرصة للاعبات المحليات من أجل لفت أنظار الفرق السعودية للاحتراف هناك في الموسم المقبل، والذي لم يتم تحديد موعد انطلاقته بعد.
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