افتتاح البطولة العربية الخامسة عشرة للروبوت في عمان

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واشتمل حفل الافتتاح الذي تولى عرافته الزميل الإعلامي رائد الحراسيس على عزف السلام الملكي، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم القى رئيس الجمعية العربية للروبوت إسماعيل ياسين كلمة اللجنة المنظمة، ثم القى مندوب وزير التربية والتعليم كلمته، قبل أن يعلن عن الافتتاح الرسمي لمنافسات البطولة.وبعد أن عرضت الجمعية العربية للروبوت أبرز نشاطاتها والبطولات التي اقامتها في الفترة الماضية، وشهدت نجاحات كبيرة وتفاعلا من الدول العربية، كرمت الجمعية العربية رؤساء الوفود المشاركة في البطولة الخامسة عشرة.بعد ذلك جال مندوب وزير التربية والتعليم وكبار الحضور على طاولات اللعب، حيث ينتظر أن تشهد مسابقات البطولة الأربع وهي (مسابقة جمع الكرة، ومسابقة تتبع الخط، ومسابقة السومو، ومسابقة الابتكار)، منافسة قوين بين المشاركين للفوز بالمراكز الأولى.إلى ذلك تختتم منافسات البطولة يوم غد بإقامة اللقاءات النهائية، ويعقبها تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى.