"الأجسام واللياقة البدنية" يشاركان ببطولة العالم بطموح الإنجازات الوطنية

مصطفى بالو

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غادر منتخبا بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى إسبانيا أمس، للمشاركة في بطولة العالم، التي تقام هناك مطلع الشهر المقبل، بطموح تحقيق إنجازات وطنية جديدة للرياضة الجسمانية والبدنية، في فئات البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك وتحدي اللياقة البدنية، والتي تشهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية من الأبطال والبطلات عربيا وقاريا ودوليا.وقال رئيس الاتحاد مأمون كلمات: "نسافر في وفد يعد الأكبر في تاريخ مشاركات اللعبة، تبعا لمشاركتنا بجميع الفئات-الفيزيك، الكلاسيك، ماسكولار فيزيك، البدي بلدنج-، وتحدي اللياقة البدنية المستحدث في اتحادنا، والذي نشارك فيه للمرة الثانية، بعد البطولة الآسيوية في لبنان التي حقق فيها المنتخب نتائج مذهلة في لبنان خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات في تحديات اللياقة البدنية، وما يهمنا أيضا انخراط اللاعبات من خلال تحدي اللياقة البدنية في منتخب ومشاركات بناء الأجسام المحلية".وأضاف: "نشكر مظلتنا اللجنة الأولمبية التي وفرت كل التسهيلات لسفر الوفد الكبير، والذي يعكس الاهتمام بدافع طموحات الشباب الرياضي الأردني في المحافل الخارجية، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات، إلى جانب حكم دولي سيشارك في إدارة فعاليات البطولة العالمية، ونوجه بوصلتنا نحو منصات التتويج التي لنا معها ذكريات ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية العام 2018، ومتفائلون بمنتخب اللياقة البدنية الذي يملك الخبرة والمستوى الرائع لمواصة الإنجازات في بطولة العالم".من جانبه، بين قائد منتخب اللياقة البدنية أدهم الصقور: "يضم المنتخب مجموعة من اللاعبين واللاعبات المميزين في تحديات "اللياقة البدنية"، ويملك رصيدا وافرا من خبرة المنافسات البدنية، ومتحمسون للوقوف على مسرح المنافسة العملية بهمة الإنجاز، حيث نتطلع بروح الفريق إلى تحقيق نتائج لافتة على المستوى الفردي والجماعي، ونتسلح بالمعنويات العالية والاستعداد والتدريبات والمشاركات التي لم تتوقف منذ عودتنا من لبنان، ونشكر اهتمام ودعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على إدراجنا في المنافسات النوعية عربيا وقاريا ودوليا".على صعيد متصل، وضح الحكم الدولي المحترف المرافق للبعثة بلال دويكات: "تأتي مشاركتي تبعا لخبرتي في إدارة منافسات بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورصيد مشاركاتي الوافرة في البطولات العربية والقارية العالمية، وبطولات الاحتراف الدولية، في الوقت الذي أثمن فيه اهتمام الاتحاد بزج الحكام في هذه المشاركات النوعية، والتي تفيدنا بالاحتكاك والتطور لمواكبتنا أجواء إدارة المنافسات العالمية، وهذه تجربة رائعة بالتأكيد سننقل خبراتنا إلى زملائنا في لجنة الحكام، والتي تضم حكاما مميزين سواء الدوليين أو الساعين للحصول على الشارة الدولية، ونتمنى أن نشارك منتخبي بناء الأجسام واللياقة البدنية فرحة الإنجاز للوطن من إسبانيا في هذه المشاركة التي تشهد منافسات محتدمة".وكان منتخب بناء الأجسام، حصد 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم في إسبانيا، حين توج ضياء لطفي بالميدالية الذهبية في منافسات الفيزيك (173 سم)، وطارق نصير بالميدالية الفضية في الفيزيك (182 سم)، وأحمد الحلايقة ببرونزية الفيزيك (182 سم)، ورضا محمد برونزية الفيزيك (170 ) سم.وكان منتخب تحدي اللياقة البدنية، خطف 12 ميدالية ملونة في بطولة آسيا في بيروت مؤخرا، عندما توج بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية تقلدتها سارة أبو شاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من: عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبو شاويش.ويضم منتخب بناء الأجسام كلا من: رئيس الاتحاد مأمون كلمات الذي يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي، وعصام عبدالخالق رئيسا للوفد، وأحمد الحروب إداريا، محمد حسني مدربا، بلال دويكات حكما دوليا، محمد أبوسل معالجا، ولاعبو منتخب الأجسام عبدالله عيسى، محمد البداوي، حمزة الأغبر، فادي غياضة، فيما يضم منتخب اللياقة البدنية كلا من: أدهم الصقور، د. عبدالرحمن عاقلة، مهند القيسي، علي الحموي، راما ابوصالح، ديالا خالد، ود. ستيفاني نعواس.