"الأجسام وتحدي اللياقة البدنية" يرفعان التحضيرات لبطولة العالم

مصطفى بالو

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عمان - يكثف منتخبا بناء الأجسام وتحدي اللياقة البدنية تحضيراتهما، لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام في إسبانيا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وسط مشاركة واسعة.ويبحث منتخب "الأجسام" عن إنجاز جديد تجاوز ما حققه من ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم التي أقيمت أيضا في إسبانيا العام 2018، في الوقت الذي أكد اتحاد بناء الاجسام واللاعبون واللاعبات تضامنهم في الأهل في قطاع غزة.وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في رده على استفسارات "الغد": "نقف احتراما واجلالا للشعب الفلسطيني على تضحياته، وصموده بوجه العدوان الصهيوني السافر، والرحمة والخلود للشهداء الأبرار من قطاع غزة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونتمنى ان تتكلل جهود القيادة الهاشمية الحكيمة وتحركاتها، في إنهاء العدوان البربري وما يتعرض له الأهل في غزة وفلسطين، ناظرين بتفاؤل إلى القمة الإقليمية بالقاهرة، في ايقاف حرب الإبادة الصهيونية، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية، والحل العادل للقضية الفلسطينية".وحول مشاركة المنتخبين الوطنيين للأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا، أجاب كلمات: "حرصنا على توفير كافة أشكال الدعم والاهتمام للاعبين واللاعبات، ودفعنا نحو وصولهم إلى الجاهزية البدنية والجسمانية والأهم النفسية في ظل الأوضاع في غزة، ونرحل إلى إسبانيا وقلوبنا في فلسطين".وتابع كلمات: "نعول على الكثير من لاعبينا في فئات البدي بلدنج والفيزيك أو الكلاسيك أو تحدي اللياقة البدنية، وسمينا عناصر مميزة من الجنسين، ودفعنا نحو الاستعداد المثالي للبطولة، ورفضنا مشاركة اللاعبين في بطولة الأردن لمنحهم الوقت الكافي للتجهيز وتجنيبهم الضغط البدني، ويضم الوفد مجموعة مميزة في المنتخب الجسماني من خلال اللاعبين الذين سبق وحققوا انجازات دلية وقارية، وهو ما ينطبق على منتخب تحدي اللياقة البدنية الذي عاد من بطولة آسيا بـ12 ميدالية ملونة رغم مشاركته القارية الأولى".من جانبه، قال بطل الفيزيك المحترف محمد البداوي: "بالتأكيد قلوبنا موجوعة على ما يحصل مع أهلنا في فلسطين وغزة، ونؤكد تضامننا مع الغزيين، وما يتعرض له القطاع من حرب إبادة صهيوينة، طالت الكبار والصغار والنساء ودمرت كل شيء، نتوجع لوجعهم ونصرخ لآلامهم، ونقف مع مساعي جلالة الملك الرامية إلى انهاء الحرب، ونتمنى دخول المساعدات الإنسانية والطبية وانقاذ ما يمكن انقاذه في غزة، ودفع الجهود نحو العادل للقضية الفلسطينية".وحول تجهيزاته لبطولة العالم، رد البداوي: "تجهيزاتي البدنية لم تتوقف منذ تتويجي بذهبية بطل الأبطال ونيلي بطاقة الاحتراف في بطولة يونيفرس/ الأردن، تحت إشراف المدرب صهيب الوحش، ودفعتني الاستعدادات إلى خوض غمار المنافسة في بطولة مستر وورلد بالإمارات، حيث احتليت مكانا بين العشرة الأوائل، ومنذ عودتي وأن أستعد لبطولة العالم وفق تفاصيل دقيقة في التدريب وبرنامجي الغذائي، وأتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد لمنتخب الوطن والرياضة الأردنية في إسبانيا".على صعيد متصل، قال قائد منتخب اللياقة البدنية أدهم الصقور: "نتضرع إلى البارئ عز وجل، بنصرة الأهل في فلسطين وغزة، وأن يجعل "نار" القصف الصهيوني الهمجي، بردا وسلاما على غزة، لم تتوقف مشاركاتي المحلية والخارجية في تحدي اللياقة البدنية و"الكروس فيت"، ولدينا فريق منسجم ومتجانس ويضم نخبة من المتمرسين في هذه الرياضة الجديدة، ونتطلع إلى تجاوز ما حققناه في بطولة آسيا في لبنان، متسلحين بالهمة والمعنويات العالية وتعاون ودعم اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية من خلال جهود رئيسه مأمون كلمات".ويذكر أن منتخب تحدي اللياقة البدنية خطف 12 ميدالية ملونة في بطولة آسيا في بيروت مؤخرا، عندما توج بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها كل من عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية تقلدتها سارة أبو شاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبو شاويش.ويذكر أن منتخب بناء الأجسام، حصد 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم في إسبانيا، حين توج ضياء لطفي بالميدالية الذهبية في منافسات الفيزيك (173 سم)، وطارق نصير بالميدالية الفضية في الفيزيك (182 سم)، وأحمد الحلايقة ببرونزية الفيزيك (182 سم)، ورضا محمد برونزية الفيزيك (170 سم).