"الأجسام وتحدي اللياقة البدنية" يعودان من إسبانيا بالإنجازات والحضور اللافت

مصطفى بالو

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عمان- عاد منتخبا الأجسام واللياقة البدنية من إسبانيا الليلة الماضية، بالإنجازات والحضور الأردني اللافت في المنافسات العالمية، حين حصد أبطال وبطلات اللياقة البدنية 12 ميدالية ملونة في منافسات المستويين الفضي والذهبي، واجتهد أبطال الفيزيك والكلاسيك والبدي بلدنج لللوقوف في المراكز المتقدمة في المنافسات التي شهدت منافسة عربية وقارية ودولية "شرسة" في مختلف الأوزان والأطوال.وأكد إداري وفد بناء الأجسام عضو الاتحاد أحمد الحروب، على نوعية الإنجازات الوطنية لمنتخب اللياقة البدنية رغم مشاركته الرسمية الثانية، مشيرا إلى أن طبيعة المنافسات العالمية في تحدي اللياقة البدنية أربكت وشتتت تركيز اللاعبين واللاعبات، مبينا أن الفرصة كانت مواتية للعودة إلى الأردن برصيد يزيد على ما تحقق، مثمنا جهود اللاعبين واللاعبات في حصد 12 ميدالية ملونة في المنافسة العالمية الأقوى، ما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود لزيادة الاهتمام بتحديات اللياقة البدنية بمختلف أشكالها، مشددا أن هذه المنافسات سمحت للإناث الانخراط في منافسات اتحاد اللياقة البدنية من أوسع أبوابها، مما يساعدنا على ترتيب أوراقنا وفق هذه المستجدات وتوسيع خططنا بمستوى المسابقة وحصيلة الإنجازات سواء الآسيوية أو العالمية-على حد قول كلمات".وعن مشاركة لاعبي الفيزيك والكلاسيك والبدي بلدنج في المنافسات الجسمانية العالمية، رد كلمات: " لم يقصر الأبطال واجتهدوا للمنافسة على الميداليات الملونة، وبذلوا قصارى جهودهم لتجاوز الطريق التنافسية "الوعرة"، والمزدحمة نحو منصات تتويج مختلف الأوزان والأطوال بالمنافسات العالمية".وأضاف: "وحل محمد البداوي في المركز 10 لفئة الماسكولار فيزيك (179 سم)، وحمزة الأغبر بالمركز 11 في فئة كلاسيك بدي بلدنج +180 سم، وذات المركز حققه في فئة مينز كلاسيك بدي بلدينج (+180 سم )، وحل فادي غياضة بالمركز 7 في فئة ماستر بدي بلدينج وزن (80 كغم)، وحل فادي ايضا بالمركز 12 في فئة مينز بدي بلدينج وزن (80 كغم)، وجاء عبدالله الرمحي بالمركز 27 في فئة مينز فيزيك 170 سم)، وتعتبر النتائج مرضية إلى حد كبير، في ظل جاهزية الأبطال المشاركين في هذه المنافسات العالمية".يذكر أن منتخب اللياقة البدنية حصد 12 ميدالية ملونة، توزعت بين المستوى الذهبي، حين توج في منافسات الفردي علي الحموي بالفضة، راما أبو صالح بالفضة، أدهم الصقور بالبرونز، وستيفاني نعواس بالبرونز، وفي منافسات الزوجي لذات المستوى، تقلدت ستيفاني نعواس وراما أبو صالح الذهب، وأدهم الصقور وعلي الحموي الفضة، وأيضا توج أدهم الصقور وديالا العتيبي بالفضية، فيما توج علي الحموي وستيفاني نعواس ببرونزية الزوجي المختلط للمستوي الذهبي، بإجمالي 8 ميداليات موزعة بين 1 ذهب و4 فضة و3 برونز.والمستوى الفضي حين تقلد في منافسات الفردي رجال أدهم الصقور البرونزية فيما ذهبت فضية زوجي الرجال لأدهم الصقور وعلي الحموي، وفضية زوجي السيدات لستيفاني نعواس وديالا العتيبي، وفضية الزوجي المختلط لأدهم الصقور وستيفاني نعواس، بمجموع إجمالي للمستوى الفضي 4 ميداليات موزعة بين 3 فضة وبرونزية واحدة، ليأتي المجموع العام غزيرا بـ 12 ميدالية ملونة موزعة بين 8 بالمتسوى الذهبي و 4 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم.