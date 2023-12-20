"الأجسام" يؤكد إقامة بطولة الأردن قبل شهر رمضان

مصطفى بالو

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عمان- قرر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إقامة بطولة الأردن المفتوحة للعبة، قبل شهر رمضان المبارك، وحدد يومي 1 و2 آذار (مارس) المقبل موعدا لها، استنادا إلى توصية الفنيين المختصيين، وفق ما نشرته "الغد" من اقتراحات بهذا الخصوص.وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، الذي يتولى إدارة البطولة بتنسيب من مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم الأخذ بتوصية اللجنة الفنية، ضرورة إقامة البطولة قبل شهر رمضان، لمنح المدربين واللاعبين فترة كافية للاستعداد والتجهيز، مع مراعاة أدق التفاصيل البدنية والفنية وبرامج التغذية في فترة التجهيز التي لا تقل عن 3 أشهر.وأضاف كلمات، في معرض رده على استفسارات "الغد": "أخذنا بعين الاعتبار التغذية الراجعة من قبل العديد من مدربي ولاعبي الأندية، وحددنا موعد إقامة البطولة مطلع آذار المقبل، في قاعة الشهيد راشد الزيود، وانطلقنا بالترتيبات اللازمة والتجهيز للبطولة، سعيا للنجاح التنظيمي في باكورة نشاطات الاتحاد للعام المقبل، وسط اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، لتغليفها ببطاقات احتراف من شأنها أن تزيد قوة المنافسة، مستندين إلى طيب العلاقات مع الاتحاد الدولي الذي طالما صبغ بطولاتنا بالرعاية والدعم ببطاقات احتراف".وتحدث كلمات عن تعليمات بطولة الأردن المفتوحة للعام المقبل؛ حيث سيفتح الاتحاد باب التسجيل للبطولة في 17 شباط (فبراير) المقبل، وسيغلقه في 26 آذار (مارس)، حيث يحق للمراكز والأندية المرخصة من قبل الأتحاد المشاركة في البطولة، بواقع 15 لاعبا لكل ناد أو مركز، وستكون البطولة خاضعة لفحص المنشطات، ويحق المشاركة للاعبين من مختلف الجنسيات.وستشمل البطولة فئات البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك، لفئات الواعدين (تحت 18 سنة) والشباب (18-23 سنة)، والرجال (فوق 23 سنة)، و"الماستر" (فوق 40 سنة)، علما أن المشاركين في فئتي أقل من 18 سنة وأقل من 23 سنة، يحق لهم المشاركة في فئة الشباب أو الرجال، دون السماح بالجمع بين فئتين.وسيقام ميزان البطولة يومي 28 و29 شباط (فبراير) في مقر الاتحاد، ويحق للجنة المعنية بالميزان استبعاد أي لاعب في حال ثبت بأنه غير مؤهل للمشاركة.وستقتصر مشاركة فئة الواعدين في منافسات الفيزيك على فئتي تحت طول 173 سم وفوق 173 سم، وتتفرع منافسات أوزان البدي بلدنج لفئة الشباب لوزني تحت 75 كغم وفوق 75 كغم، ومنافسات الرجال إلى الأوزان 60 كغم، 65 كغم، 70 كغم، 75 كغم، 80 كغم، 85 كغم، 90 كغم، 95 كغم، 100 كغم، فوق 100 كغم، والفيزيك إلى الشباب لطول تحت وفوق 176 سم، والرجال إلى الأطوال 170 سم، 173 سم، 176 سم، 179 سم، 182 سم وفوق 182 سم، والفيزيك إلى الأطوال 168 سم، 171 سم، 175 سم، 180 سم وفوق 180 سم، أما فئة الماستر التي تقتصر فيها المشاركة في البدي بلدنج، سيكون فيها الوزن مفتوحا.