"الأجسام" يدرس إقامة بطولة المملكة في نهاية شباط

مصطفى بالو

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يدرس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إقامة باكورة نشاطاته للعام 2024 المتمثلة ببطولة المملكة، في نهاية شباط (فبراير) المقبل، بعد أن اعتاد على اقامتها في شهر آذار (مارس) من كل عام، إلا أن تزامنها مع شهر رمضان المبارك في مطلع آذار المقبل، أدى إلى تقديم موعدها لمنح اللاعبين فرصة التجهيز بأفضل صورة.وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أنه تتم حاليا دراسة توصية اللجنة الفنية بهذا الخصوص، خصوصا وأنها تضم نخبة من المدربين أصحاب الخبرة والإنجازات الوطنية، كما عمم الاتحاد هذا المقترح عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، إلى الأندية والمراكز المنتسبة للاتحاد، بانتظار آراء أركان اللعبة.وأضاف كلمات في معرض رده على استفسارات "الغد" قائلا: "رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية لها خصوصيتها، من حيث البرنامج التدريبي الشاق، والبرنامج الغذائي الصارم، والذي يمارسه اللاعب بإشراف مدربه وفق خطة تجهيز لأي بطولة، وتأتي في مقدمتها البطولات المحلية، وتخف وتيرة التجهيزات والتدريبات، ويختلف البرنامج الغذائي في شهر رمضان المبارك، تبعا لخصوصية الشهر الفضيل، وأردنا منح اللاعبين ممارسة الطقوس الرمضانية المميزة".وحول إمكانية تغليف بطولة المملكة ببطاقات احتراف على غرار سابقاتها من البطولات المحلية، أجاب كلمات: "ندرس الموضوع، حيث تربطنا علاقة وطيدة مع الاتحاد الدولي الذي منحنا دائما بطاقات احتراف لبطولاتنا المحلية، تبعا لتميزنا الإداري، وتحقيق الإنجازات في البطولات العالمية والقارية، ومنحنا في آخر بطولاتنا المحلية للموسم 2023، وهي بطولة الأردن، 3 بطاقات احتراف، زادت من حدة المنافسة وانعكست على المستوى العام للعبة".وعن خطة العمل للموسم 2024 محليا وخارجيا، رد كلمات: "لدينا خطة عمل طموحة للموسم المقبل، وننجز بنودها ضمن مساقها الرسمي المعروف، والتي تتوزع بين البطولات المحلية والدورات التدريبية والتحكيمية، والمشاركات الخارجية، وسيكون للياقة البدنية التي حققت الإنجازات في المشاركات الآسيوية والدولية هذا العام، نصيب كبير من البطولات المحلية والمشاركات الخارجية، خصوضا وأنها فتحت الباب أمام مشاركة الإناث في بطولاتنا بشكل لافت ومميز".وتناول كلمات تقييمه لخطة عمل وإنجازات الموسم 2023، قائلا: "انعكس عملنا بروح الفريق إداريا وفنيا وتحكيميا ولاعبين ولاعبات على الإنجازات المميزة في العام الماضي، وتكللت خطة عملنا محليا وخارجيا بالنجاح، وخطفنا الأنظار مع إدراجنا تحديات اللياقة البدنية ضمن مشاركاتنا الخارجية، ونجح الفريق الأردني في جلب 13 ميدالية آسيوية في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان، و12 ميدالية في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا مؤخرا، إلى جانب الحضور المميز لأبطالنا في بطولة مستر يونيفرس/الأردن التي أقيمت في عمان، وكذلك في بطولة آسيا وبطولة العالم، وذلك يؤكد على تطور اللعبة وحضورها على المستويات كافة".