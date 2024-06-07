"الأجسام" يشارك في "غرب آسيا" ويقيم اختبارا ثانيا لاختيار عناصر المنتخب

مصطفى بالو

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عمان- من المنتظر أن يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام، في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 15 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل.وتأتي المشاركة في البطولة ضمن خطة اتحاد اللعبة للموسم 2024، والتي توفر لعناصر المنتخب الوطني سواء لبناء الاجسام أو تحديات اللياقة البدنية، الكثير من المشاركات الخارجية بهدف الاحتكاك وتطوير المستويات وتحقيق إنجازات جديدة.وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن دعوة اتحاد غرب آسيا وصلت إلى الاتحاد مؤخرا، مشيرا إلى أن الاتحاد وبعد الاستئناس بموافقة اللجنة الاولمبية، يعمد إلى منح لاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات.وأشار كلمات في حديثه لـ"الغد": "هذه البطولة خاصة بفئات بناء الأجسام (البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك)، ولدينا ثلاثة لاعبين يخوضون غمار المنافسة في البطولة العربية لتحدي اللياقة البدنية المقامة حاليا في مصر، ونبحث عن الشمولية في مشاركات بناء الاجسام واللياقة البدنية ضمن المسمى الجديد للاتحاد، إلى جانب أن تحديات اللياقة البدنية وفرت الأجواء المناسبة لمشاركة الإناث، ولدينا مستويات مميزة في جميع المنتخبات.من جانبه، بين عضو الاتحاد أحمد الحروب، أن الاتحاد سيقيم اختبارا ثانيا لاختيار عناصر المنتخب الوطني لبناء الاجسام (البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك) اليوم، موضحا أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الأبطال الذين يطمحون في نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني، عبر المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد، وأشار إلى أن الاختبارات تجري بإشراف اللجنة الفنية التي يرأسها د.عاصم القطاونة، وتضم نخبة من أبطال الزمن الجميل والمدربين القديرين.وحول تكرار إقامة الاختبارات والمشاهدات للمرة الثانية، أجاب الحروب: "هدفنا منح الفرص المتكافئة لجميع الأبطال، خصوصا من لم تسمح ظروفهم العملية وتجهيزاتهم في خوض الاختبار الأول، ورأت اللجنة الفنية بمباركة الاتحاد أن الفترة الفاصلة بين الاختبار الأول والثاني، كافية لتحسين الأبطال لجهوزيتهم الفنية، ما يعطي اللجنة الفنية مساحة أكبر لاختيار أفضل العناصر لصفوف المنتخب الوطني".وتابع: "لا يتم تسمية أعضاء المنتخب الوطني بصورة نهائية، إلا بعد اجتيازهم لفحوصات المنشطات كشرط أساسي في الاختيار حتى لو كان اللاعب في أحسن جهوزية فنية".