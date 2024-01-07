"الأجسام" يعتمد 3 أعضاء جدد في مجلس الإدارة ويتحضر لبطولة "الأردن"

مصطفى بالو

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عمان- ضم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، 3 أعضاء جدد إلى مجلس إدارته، سيدتين منهما عن فئة المعنيين من قبل اللجنة الأولمبية، والعضو الثالث بديلا لأحد الاعضاء الذي قدم استقالته في وقت سابق، في الوقت الذي تكثف فيه التحضيرات لإقامة بطولة "الأردن" المفتوحة، في مطلع شهر آذار (مارس) المقبل.جاء ذلك بحسب ما أفاد به رئيس الاتحاد مأمون كلمات، الذي رد على استفسارات "الغد" قائلا: " تم اعتماد 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة الاتحاد، كل من: د. عبدالله حسونة الذي صادقت الهيئة العامة على اعتماده، بديلا لأحد الأعضاء الذي قدم استقالته في وقت سابق، إلى جانب المعينيين من قبل اللجنة الأولمبية ربى فريحات غيث، وروزانا عامر ناموق".وأضاف:" عقد قبل أيام اجتماع الهيئة العامة بحضور غالبية الأعضاء، وتم فيه المصادقة على التقريرين الإداري والمالي للعام 2022، والذي تأخر في عقده تبعا لما عايشناه في تلك الفترة من تداعيات أزمة "كورونا"، وما تبعها من إغلاقات وما أصاب القطاعات ومنها الرياضة، والأندية والمراكز الرياضية من أزمات مالية، لذا منحناهم فترة إضافية لتصويب أوضاعهم، مما أخر عقد الاجتماع في موعده، والذي جرت فيه المصادقة بالإجماع على التقريرين الإداري والمالي، وما تحقق من إنجازات للرياضة الجسمانية في ذلك العام".وعن آخر المستجدات على خطة الاتحاد للموسم 2024، رد كلمات: "نمضي في إنجازها بحسب المتطلبات الجديدة من قبل اللجنة الأولمبية، وتحفل بالعديد من البطولات على الصعيدين المحلي والخارجي، سواء في فئات الأجسام "البدي بلدنج، الفيزيك، الكلاسيك" أو في تحديات اللياقة البدنية، ونوازن بين المنافستين خاصة وأن "اللياقة البدنية" فتحت أبواب الاتحاد على مصراعها أمام دخول السيدات إلى منافساتها ومنتخباتها الوطنية، في الوقت الذي تتخذ فيه خططنا، نهجنا في مكافحة المنشطات من خلال خضوع جميع بطلاتنا لفحص المنشطات".وأضاف: "تم اعتماد إقامة بطولة "الأردن" المفتوحة مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، وفقا لتوصية اللجنة الفنية، وتم تكليفي مديرا للبطولة، ونركز حاليا على إنجاز الترتيبات التنظيمية والفنية كافة، بهدف إخراجها بكل احترافية كما هو معهود في تنظيم بطولاتها، ومنحنا المراكز والأندية المنتسبة للاتحاد ومدربيها الوقت الكافي لتجهيز لاعبيها بحسب الفئات المستهدفة في البطولة، وأصدرنا التعليمات الخاصة وتم تعميمها على صفحة الاتحاد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولدينا تأييد كبير من قبل المراكز والأندية عن موعد إقامة البطولة، والتي نتوقع فيها مشاركة واسعة، وتنافس وندية، خاصة وأنها تحت عدسة رصد الفنيين المعنيين، بهدف رفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين ولمختلف الفئات التنافسية".وعن التغذية الراجعة من قبل أركان اللعبة عن إنجازات 2023: "بالتأكيد مؤشر طموحنا يرتفع من عام إلى آخر، وراضون كل الرضا عما تحقق في الموسم الماضي، سواء من الناحية الإدارية والفنية، بما يخص نهج التطوير الذي ننشده لجميع أركان اللعبة، ووصلتنا تغذية راجعة إيجابية، ودافعة للمعنويات وحملتنا مسؤولية كبيرة، ونثمن جهود كل من ساهم في تحقيق الإنجازات من بوابة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وجاءت الغلة وفيرة ببرونزية آسيوية لـ"الأجسام" من خلال البطل حمزة الأغبر في بطولة آسيا، و25 ميدالية ملونة لمنتخب اللياقة البدنية قارية وعالمية، من خلال الأبطال والبطلات وزادها بالظفر بلقب بطل أبطال العالم في إسبانيا، بالتأكيد إنجازات وطنية نعتز بها، ونطمح إلى المزيد في استحقاقاتنا للموسم 2024".