"الأجسام" يعود بـحصاد ميداليات وفير من البطولة الآسيوية

مصطفى بالو

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عمان- عاد وفد اتحاد الأجسام واللياقة البدنية من البطولة الآسيوية لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي اختتمت في بيروت أول من أمس، بحصاد وفير من الميداليات الملونة.وكان للفريق الأردني الخاص بتحدي اللياقة، نصيب الأسد من الميداليات، مدشنا المشاركة الأردنية الرسمية الأولى في مسابقة "Fitness challenge" بالحضور المميز والنتائج اللافتة للرجال والسيدات.وجاءت الميداليات الملونة من خلال البطل حمزة الأغبر في مسابقة الفيزيك، وفريق تحدي اللياقة البدنية بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، واخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها كل من عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية على المستوى الفردي تقلدتها سارة أبوشاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبوشاويش، بقيادة المدربين أمين عطا الله وبنان الجعفري.وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات في تصريحات لـ"الغد": "شهدت البطولة تنافسا محتدما من أبطال دول القارة الآسيوية، وسط تقارب إلى حد كبير بالمستويات، وبذل أبطالنا جهودا كبيرة للوقوف على منصات التتويج، ونبارك لمن حالفهم التوفيق بحصد الميداليات، ونتمنى حظا أوفر للأبطال غير المتوجين، وكلنا ثقة بجميع الأبطال، لكن هذه رياضة بناء الأجسام يقف فيها الحكام عند تفاصيل صغيرة، وبالتأكيد ستعطي النتائج الدافع لجميع الأبطال للتعويض في الاستحقاقات المقبلة".وأضاف: "فخورون في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية فيما تحقق من نتائج، وما أثلج الصدور بشكل خاص فريق تحدي اللياقة البدنية للرجال والسيدات، والذي تحلى بالعزيمة والإصرار والتحدي والجاهزية، ما جعله يحصد الميداليات الملونة، الأمر الذي دفعنا إلى التحضير بقوة للمشاركة في بطولة العالم خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سواء على مستوى فئات البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك، أو على مستوى تحدي اللياقة البدنية".