الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

الأخطاء الدفاعية تطيح بالوحدات أمام الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي

مهاجم الكويت ياسين الخنيسي يرتقي للكرة مع لاعب الوحدات محمود شوكت - (من المصدر)
مهاجم الكويت ياسين الخنيسي يرتقي للكرة مع لاعب الوحدات محمود شوكت - (من المصدر)
عمان- تسببت الأخطاء الدفاعية في تعثر الوحدات أمام مستضيفه الكويت بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الثلاثاء، على ستاد الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024. اضافة اعلان
وتسبب التوهان الدفاعي في الخط الخلفي لفريق الوحدات في استقبال هدف قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر المهاجم التونسي ياسين الخنيسي، قبل أن يتسبب المدافع خالد كردغلي في ركلة جزاء سجل منها الكويت هدف التقدم الثاني عبر اللاعب نفسه، فيما سجل الوحدات هدف التعادل عن طريق مهند أبو طه. 
وتراجع الوحدات للمركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب أهلي حلب السوري بهدفين دون مقابل، فيما صعد الكويت للصدارة وبرصيده 4 نقاط، عقب تعادله في الجولة الأولى مع الكهرباء العراقي بدون أهداف.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت بين فريقي الأهلي والكهرباء في السعودية. 
ويخوض الوحدات مواجهته المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، بحيث يستضيف فريق الكهرباء يوم الثلاثاء 24 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي. 
تشكيلة الفريقين 
الكويت: سعود الحوشان، سامي الصانع، بلال عفية، فهد الهاجري، علي حسين، طلال الفاضل (يوسف الخبيزي)، رضا هاني، أحمد الزنكي (ياسين عامري)، فيصل زايد (أحمد الظفيري)، محمد دحام (مشاري غنام) وياسين الخنيسي.
المدير الفني: بوريس بونياك (صربيا) 
الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي (خالد عصام)، محمود شوكت (أحمد سريوة)، يوسف أبو الجزر، أحمد سمير (صالح راتب)، مهند أبو طه، أنس العوضات (محمد أبو رزق) وسيدريك هنري.
المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان) 
الانذارات: يوسف أبو الجزر، صالح راتب (الوحدات) محمد دحام (الكويت) 
سيناريو الأهداف 
- تابع مهاجم الكويت ياسين الخنيسي الكرة التي ارتدت من دفاعات الوحدات، عقب تنفيذ زميله فيصل زايد ركلة ثابتة من مسافة قريبة، ليضع الكرة برأسه على يسار حارس (42).
- وضع لاعب الوحدات أنس العوضات زميله مهند أبو طه بمواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بيساره في المرمى بعد ارتطامها بالمدافع سامي الصانع قبل دخولها المرمى (52).
- انبرى المهاجم التونسي ياسين الخنيسي لتنفيذ ركلة الجزاء، واضعا إياها بنجاح على يسار حارس مرمى الوحدات (75).
فرص المباراة 
- سدد الخنيسي كرة هوائية علت مرمى الوحدات بقليل (7).
- تألق عبد الستار في التصدي لكرتين من الخنيسي الأولى من تسديدة والثانية من كرة رأسية (11).
 - سدد أبو طه كرة بيسراه مرت عرضية دون متابعة لها من زملائه (22).
- أطلق شوكت كرة متقنة من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الكويت (26).
- مرت تسديدة دحام القوية على يسار حارس مرمى الوحدات (27).
- سدد الفاضل كرة صاروخية حاذت القائم الأيمن لمرمى عبد الستار (33).
- تصدى عبد الستار لتسديدة دحام المخادعة من أقصى الزاوية اليسرى لهجوم الكويت (45+3).
- عاود دحام ممارسة هوايته بالتسديد من بعيد (62).
- سدد هنري كرة قوية بيسراه من مسافة قريبة لكنها لم تعرف طريق المرمى (70).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني في بطولة جيدنسك ببولندا - (من المصدر)

"المصارعة" ينظم 3 جولات من الدوري المحلي

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال مواجهة سورية بالدورة الرباعية العام الماضي 2022 - (أرشيفية)

"النشامى" يستدعي محترفيه للبطولة الدولية.. ومنتخب العراق أول الواصلين

منذ1 ساعة
650c002d7b3ed

إعادة جدولة مباريات الدوري الأردني للمحترفين

منذ1 ساعة
مهاجم الشارقة موسى ماريغا لحظة استلامه الكرة قبل تسجيله الهدف الوحيد بشباك الفيصلي - (من المصدر)

آراء فنية وجماهيرية تحمل مدرب الفيصلي مسؤولية التراجع الفني

منذ1 ساعة
375931327_1318987982089641_7554084032959042042_n (1)

منتخب النشامى يعلن قائمته للبطولة الدولية الرباعية

منذ1 ساعة
لاعب منتخب الشباب ونادي عمان اف سي عودة فاخوري - (من المصدر)

عودة فاخوري.. موهبة أردنية شابة بأحلام عريضة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |منذ 49 دقيقة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |منذ 51 دقيقة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 