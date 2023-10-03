الأخطاء الدفاعية تطيح بالوحدات أمام الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي

مهند جويلس

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عمان- تسببت الأخطاء الدفاعية في تعثر الوحدات أمام مستضيفه الكويت بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الثلاثاء، على ستاد الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024.وتسبب التوهان الدفاعي في الخط الخلفي لفريق الوحدات في استقبال هدف قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر المهاجم التونسي ياسين الخنيسي، قبل أن يتسبب المدافع خالد كردغلي في ركلة جزاء سجل منها الكويت هدف التقدم الثاني عبر اللاعب نفسه، فيما سجل الوحدات هدف التعادل عن طريق مهند أبو طه.وتراجع الوحدات للمركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب أهلي حلب السوري بهدفين دون مقابل، فيما صعد الكويت للصدارة وبرصيده 4 نقاط، عقب تعادله في الجولة الأولى مع الكهرباء العراقي بدون أهداف.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت بين فريقي الأهلي والكهرباء في السعودية.ويخوض الوحدات مواجهته المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، بحيث يستضيف فريق الكهرباء يوم الثلاثاء 24 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي.الكويت: سعود الحوشان، سامي الصانع، بلال عفية، فهد الهاجري، علي حسين، طلال الفاضل (يوسف الخبيزي)، رضا هاني، أحمد الزنكي (ياسين عامري)، فيصل زايد (أحمد الظفيري)، محمد دحام (مشاري غنام) وياسين الخنيسي.المدير الفني: بوريس بونياك (صربيا)الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي (خالد عصام)، محمود شوكت (أحمد سريوة)، يوسف أبو الجزر، أحمد سمير (صالح راتب)، مهند أبو طه، أنس العوضات (محمد أبو رزق) وسيدريك هنري.المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)الانذارات: يوسف أبو الجزر، صالح راتب (الوحدات) محمد دحام (الكويت)سيناريو الأهداف- تابع مهاجم الكويت ياسين الخنيسي الكرة التي ارتدت من دفاعات الوحدات، عقب تنفيذ زميله فيصل زايد ركلة ثابتة من مسافة قريبة، ليضع الكرة برأسه على يسار حارس (42).- وضع لاعب الوحدات أنس العوضات زميله مهند أبو طه بمواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بيساره في المرمى بعد ارتطامها بالمدافع سامي الصانع قبل دخولها المرمى (52).- انبرى المهاجم التونسي ياسين الخنيسي لتنفيذ ركلة الجزاء، واضعا إياها بنجاح على يسار حارس مرمى الوحدات (75).فرص المباراة- سدد الخنيسي كرة هوائية علت مرمى الوحدات بقليل (7).- تألق عبد الستار في التصدي لكرتين من الخنيسي الأولى من تسديدة والثانية من كرة رأسية (11).- سدد أبو طه كرة بيسراه مرت عرضية دون متابعة لها من زملائه (22).- أطلق شوكت كرة متقنة من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الكويت (26).- مرت تسديدة دحام القوية على يسار حارس مرمى الوحدات (27).- سدد الفاضل كرة صاروخية حاذت القائم الأيمن لمرمى عبد الستار (33).- تصدى عبد الستار لتسديدة دحام المخادعة من أقصى الزاوية اليسرى لهجوم الكويت (45+3).- عاود دحام ممارسة هوايته بالتسديد من بعيد (62).- سدد هنري كرة قوية بيسراه من مسافة قريبة لكنها لم تعرف طريق المرمى (70).