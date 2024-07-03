الأخطاء الدفاعية تقصي منتخب الشباب من "غرب آسيا"

مهند جويلس

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عمان- تسببت الأخطاء الدفاعية في خروج المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما من بطولة غرب آسيا “الديار العربية”، وذلك على يد المنتخب الإماراتي في المربع الذهبي للبطولة، بعد خسارته أمس بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.وودع منتخب الشباب البطولة رغم تقديمه مستويات مميزة في الدور الأول، أثبت من خلالها قدرته بالمنافسة على البطولة، إلا أن قلة تركيز اللاعبين وسوء استثمار الفرص في المباراة الإقصائية، ساهم في الخروج من الدور الثاني، ليبقى المنتخب الوحيد من الفئات العمرية للذكور للمنتخبات الوطنية دون الحصول على هذه البطولة الإقليمية، بعد أن حصل عليها الأولمبي والناشئين سابقا.ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني بيتر ماينديرسما بتشكيلة مكونة من سلامة سلمان، محمد أبو السكر، عبد الله المنايصة، يوسف المقابلة، محمد طه، محمد ذيب، صالح فريج، عزالدين أبو السعود، عبد الرحمن الخضور، عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة.وأشرك مدرب المنتخب الإماراتي سليم عبد الرحمن بصفة أساسية كلا من علي الصفار، سيف الكعبي، حمدان سعيد، أحمد العبيدلي، منصور البلوشي، محمد البناي، يوسف المرزوقي، غيث بدر، محمد المنصوري، حازم محمد وعيد الحمادي.وفرض منتخب الشباب سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مع وصول خجول على مرمى المنافس، حيث استطاع الحارس الإماراتي الحفاظ على نظافة شباكه طوال الشوط حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، بهدف من تسديدة زاحفة قوية عبر هداف البطولة إبراهيم صبرة، والذي وقع على خامس أهدافه في شباك الإمارات، لينتهي الشوط الأول بتقدم أردني واضح أداء ونتيجة.ودخل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بصورة مغايرة، وبحث عن تعديل الكفة بجدية، وحصل على ما أراد عند الدقيقة 58، بعد خطأ مشترك بين المدافع عبد الله المنايصة والحارس سلامة سلمان، ليستغل عيد الحمادي الخطأ ويمنح منتخب بلاده هدف التعديل.وواصل الإمارات سيطرته على اللقاء وتمكن من إحراج الهدف الثاني والتقدم عند الدقيقة 79 عبر محمد المنصوري، من كرة رأسية غابت عنها الرقابة الدفاعية، ليحاول المنتخب الوطني تعديل الكفة في الدقائق الأخيرة بغية التعديل والتوجه لركلات الترجيح، دون أن يفلح بذلك، ليودع البطولة من الدور قبل النهائي.وكان منتخب الشباب قد تأهل للمربع الذهبي متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد أن تعادل مع العراق في بداية البطولة بدون أهداف، قبل أن يفوز على منتخب لبنان بهدفين دون رد، فيما أنهى دور المجموعات بالفوز على منتخب ألبانيا بثلاثية نظيفة.