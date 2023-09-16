السبت 16 أيلول 2023
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الأرثوذكسي واتحاد عمان يطاردان "الإنجليزية" في "سلة الناشئين"

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لاعب شباب بشرى حسين عبابنة يسجل "دنك" في سلة فريق الجليل – (من المصدر)
عمان  - واصل فريق الإنجليزية، صدارته لترتيب فرق دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق كفريوبا بنتيجة 75-38، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الحسن للشباب في مدينة إربد، لحساب الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وبرز اللاعب محمود عبيدات في اللقاء من جانب الإنجليزية، بتسجيله 35 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 23، فيما كان مهند المومني اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا بتسجيله 13 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 10.
وفي لقاء مثير، حسم فريق شباب بشرى مواجهة القمة مع الجليل، بفوزه عليه (57-46)، في لقاء برز فيه اللاعب عبدالله شتات من جانب شباب بشرى محققا "الدبل دبل" بتسجيله 16 نقطة و17 متابعة و5 تمريرات و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22، يليه حسين عبابنة بتسجيله 16 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" وتمريرتين و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18، فيما كان أحمد بربري المسجل الأبرز للجليل بـ14 نقطة مع متابعتين و5 تمريرات و3 ستيل.
وأثقل فريق اتحاد عمان سلة ضيفه بيت ايدس بفوزه عليه (100-42)، وبرز باللقاء لاعبه روحي الكيلاني بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 39 نقطة و11 متابعة وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 29، فيما كان بدر نايف اللاعب الأبرز من جانب بيت ايدس بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و14 متابعة وبلوك شوت بفاعلية 18.
وحقق فريق الأرثوذكسي فوزا كاسحا على فريق الأشرفية (105-34)، وبرز في اللقاء لاعبه يزيد أبو شهيل بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 25 نقطة و16 متابعة و4 تمريرات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 40، فيما كان مصطفى ذيابات المسجل الأبرز من الأشرفية بـ14 نقطة ومتابعة و3 تمريرات و2 ستيل.
ويتصدر الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 8 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 7 نقاط، فيما جاءت فرق الجليل وشباب بشرى وكفريوبا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب وبرصيد 6 نقاط لكل فريق، في الوقت الذي تذيل فيه فريقا بيت ايدس والأشرفية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 خسائر لكل فريق.
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