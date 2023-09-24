الأحد 24 أيلول 2023
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الأرثوذكسي والإنجليزية يتطلعان لفض الشراكة بـ"سلة الناشئين"

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لاعب الأرثوذكسي عمر سليمان يحاول تخطي لاعب شباب بشرى - (من المصدر)
عمان – تنطلق اليوم مباريات المرحلة الثانية من إياب دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة قمة مباريات الجولة الثامنة والتي تجمع بين فريقي الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، وهو اللقاء الذي سيبث عبر المنصات الرقمية للغد.اضافة اعلان
وتشهد صالة الحسن للشباب في مدينة إربد، إقامة "ديربي الشمال" بين الجليل وكفريوبا عند الساعة 5:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية للغد، وتسبقها مباراة فريقي بيت ايدس وشباب بشرى الساعة 4 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على الأشرفية الساعة 7 مساء.
وستخضع الفرق لاستراحة قصيرة، على أن تستأنف مباريات الدوري من الجولة التاسعة، التي ستقام على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تحتضن صالة الحسن في إربد مواجهتي الأشرفية والجليل عند الساعة 4 مساء، وبيت ايدس مع كفريوبا الساعة 5:30 مساء، فيما تشهد صالة الأمير حمزة في اليوم التالي مواجهتي الإنجليزية وشباب بشرى عند الساعة 5 مساء، والأرثوذكسي مع اتحاد عمان عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات عن فريق اتحاد عمان، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الإنجليزية ثالثا بالرصيد نفسه متخلفا عن اتحاد عمان بفارق المواجهات أيضا، فيما يستقر شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، والجليل خامسا برصيد 10 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، ويتذيل الأشرفية جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.
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