السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي و"مدينة الحسين" في مواجهة حاسمة لتحديد بطل "الطاولة"

كرة الطاولة
كرة الطاولة
 يتنافس فريقا الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، وذلك من خلال المباراة المنتظرة والحاسمة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تأتي في ختام لقاءات المربع الذهبي، والذي شهد مشاركة فرق الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب والوحدات ومؤتة.اضافة اعلان
ويتوقع أن تحفل المواجهة الحاسمة بين الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب بإثارة وندية بين الفريقين، نظرا لتقارب المستوى الفني بين اللاعبين، ووجود العديد من اللاعبين الذين يعتبرون الورقة الرابحة، والذين سيلعبون دورا كبيرا في حسم نتيجة المباراة، ففريق الأرثوذكسي يتسلح بخبرة وحيوية اللاعبين زيد أبو يمن وحسن الحوراني، بينما يجد فريق مدينة الحسين للشباب باللاعب زياد عزيز ورقة حاسمة في مثل هذه المواجهات.
ويذكر أن فريق الأرثوذكسي، قد حقق الفوز على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-2، ضمن لقاءات المرحلة الأولى والتي جرت أول من أمس في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، وحظيت بمتابعة كبيرة من عشاق ومحبي اللعبة، في الوقت الذي تابع فيه الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المدرب المصري عمرو رضا تفاصيل هذه المباراة، وخصوصا أنه يضم لاعبين يعتبرون الركيزة الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، والذي تنتظره استحقاقات مهمة في المرحلة المقبلة، ولعل أبرزها المشاركة في تصفيات منطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحسب تعليمات البطولة، فان الفرق الأربعة ستخوض لقاءات المربع الذهبي وبجعبتها كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى.
وشهدت منافسات المرحلة الأولى هبوط فريقي الطالبية والقلعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن جاء الطالبية  بالمركز التاسع برصيد 8 نقاط، في الوقت الذي غاب فيه فريق القلعة عن المشاركة، فاعتبر هابطا حسب ما تنص عليه تعليمات البطولة.
بقية المراكز توزعت بين فريق، حمادة الذي حل بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبالرصيد ذاته، جاء فريق معدي بالمركز السادس، تبعه ايضا بالرصيد نفسه، فريق معان بالمركز السابع، ثم جاء فريق جرش بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط.
وعلى الطاولة المجاورة ستكون الإثارة حاضرة ايضا في المواجهة القوية والتي تجمع بين فريقي الأرثوذكسي وحمادة للظفر بلقب بطولة دوري أندية السيدات، حيث وصل الفريقان إلى مواجهة الحسن، بعد أن حققا الفوز في اللقاءات كافة، والتي جاءت على حساب فرق مدينة الحسين للشباب وسمر وأبو نصير والبتراء.
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