الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي يتوج بلقب "طاولة الأولى".. وحمادة بطلا لـ"السيدات"

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تتويج فريق الأرثوذكسي بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة - (من المصدر)
عمان- الغد- توج فريق الأرثوذكسي بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، بعد أن تصدر الترتيب العام برصيد 22 نقطة، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما جاء فريق الوحدات بالمركز الثالث برصيد 18 نقطة، تلاه فريق مؤتة بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة.اضافة اعلان
وحل فريق حمادة بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبالرصيد ذاته جاء فريق معدي بالمركز السادس، تبعه أيضا بالرصيد ذاته فريق معان بالمركز السابع، ثم جاء فريق جرش بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا شباب الطالبية والقلعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، والأخير اعتذر عن عدم المشاركة في منافسات الدوري، رغم أنه صعد حديثا لدوري الدرجة الأولى رفقة فريق معان.
وشهد اليوم الختامي لمنافسات المربع الذهبي، الذي أقيم أول من أمس، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، برعاية رئيس الاتحاد طارق الزعبي، فوز فريق الأرثوذكسي على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-0، وفوز فريق مؤتة على فريق الوحدات بنتيجة 3-2.
واستحق فريق الأرثوذكسي اللقب بعد أن سجل العلامة الكاملة، والتي أهلته بأن يتربع على القمة وحيدا، ولعل الفوز المثير الذي سجله على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-2، في المرحلة الأولى من الدوري، سهل له المهمة في حملته لاسترداد اللقب، إضافة إلى تعثر منافسه فريق مدينة الحسين للشباب أمام فريق الوحدات بنتيجة 2-3، في المربع الذهبي، في الوقت الذي ظهر فيه الأرثوذكسي بصورة فنية مثالية في لقاءاته كافة، علاوة على اكتمال صفوفه بضم نجم المنتخب الوطني حسن الحوراني هذا الموسم، والذي زاد من قوة الفريق، خصوصا مع تواجد النجمين صاحبي الخبرة زيد أبو يمن وأيمن مكناي.
وفي منافسات دوري أندية السيدات، تمكن فريق حمادة من الظفر باللقب، عقب فوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة 3-0، ليعتلي حمادة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق أبو نصير برصيد 7 نقاط، وجاء بالمركز الخامس فريق البتراء برصيد 5 نقاط، وبالمركز السادس فريق سمر برصيد 5 نقاط.
ورغم أن القراءات الفنية وترشيحات المتابعين والمراقبين انصبت على فريق الأرثوذكسي للفوز باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات جيدات أمثال تيماء أبو يمن وريناد الحسيني وتينا خوري، إلا أن فريق حمادة استحق الفوز في لقاءاته كافة والتتويج باللقب، وهو يضم في صفوفه لاعبات بارزات أمثال بتول خضر وزينة صدقة ويارا الديميسي.
بطولة قوية
وعقب اللقاءات الختامية، أشاد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي بالمستويات الفنية التي ظهرت عليه الفرق، والتي ستنعكس إيجابا على تحضيرات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المنتخبات الوطنية ستخضع لبرامج تدريبية مكثفة استعدادا لخوض العديد من المشاركات الرسمية، ولعل أبرزها تصفيات منطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلى جانب مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية من الفئات العمرية في بطولة الأردن الدولية، التي تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
وقدم الزعبي شكره وتقديره إلى الأندية كافة التي شاركت في منافسات الدوري (الرجال والسيدات)، وعلى تعاونها الكبير مع الاتحاد في إخراج منافسات البطولة بالصورة الطيبة والإيجابية، مثلما أشاد بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها الفرق، وأسهمت كثيرا في إنجاح إحدى أهم البطولات المحلية، كما شكر الزعبي الحكم العام والحكام كافة، واللجان المساندة، الذين تولوا إدارة منافسات الدوري.
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