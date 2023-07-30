الإثنين 31 تموز 2023
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قراءة في مرحلة الإياب من دوري المحترفات

الأرثوذكسي يشعل المنافسة.. غياب للتحكيم "النسوي".. ولاعبات غانا يلفتن الأنظار

لاعبة الاتحاد إيناس الجماعين تسير بالكرة أمام مراقبة لاعبة الأرثوذكسي إنشراح حياصات - (من المصدر)
لاعبة الاتحاد إيناس الجماعين تسير بالكرة أمام مراقبة لاعبة الأرثوذكسي إنشراح حياصات - (من المصدر)
عمان - تسببت النتائج السلبية لفريق الاتحاد في مرحلة الإياب من دوري المحترفات لكرة القدم بنسخته الخامسة، في إعادة الأمل لمنافسه المباشر فريق الأرثوذكسي ومزاحمته على الصدارة واللقب، بعد أن تقلص الفارق النقطي بينهما إلى نقطتين فقط.اضافة اعلان
وانتهت مرحلة الإياب أول من أمس ببقاء الاتحاد بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، مقابل تواجد الأرثوذكسي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، عمان اف سي ثالثا برصيد 12 نقطة، والنصر رابعا برصيد 10 نقاط، فيما يقبع الاستقلال بالمركز الخامس والأخير وبرصيد نقطة واحدة.
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي أبرز مشاهد مرحلة الإياب من دوري "المحترفات"، والتي تشهد مواصلة حضور الحكام الرجال بقوة على غير العادة مقارنة بالمواسم الماضية، وحضور ضئيل للحكمات، إذ قادت الدولية إسراء مبيضين مباراة وحيدة جمعت الأرثوذكسي والنصر بالجولة الأخيرة، مقابل إدارة الرجال لـ 9 مباريات.
الاتحاد.. هبوط ملحوظ 
تراجع فريق الاتحاد بصورة ملحوظة خلال مرحلة الإياب وفقد 7 نقاط بشكل مفاجئ، بعد خسارته من النصر، وتعادله أمام الأرثوذكسي وعمان اف سي، وتحقيقه الفوز في مناسبة واحدة أمام الاستقلال متذيل الترتيب، على الرغم من البداية القوية في المرحلة الأولى من عمر البطولة.
ولاحظ المتابعون بأن الغرور أصاب عددا كبيرا من لاعبات الاتحاد عقب النتائج الكبيرة التي حققها الفريق في "الذهاب"، ما جعل الفريق مهددا في البقاء بالصدارة وتحقيق اللقب الأول الذي يطمح له منذ صعوده الموسم الماضي إلى "المحترفات".
وحاول المدرب اللبناني وائل غرز الدين، إيصال فكرته للاعبات بعدم التفريط بأي نقطة وضمان حسم اللقب ومن ثم التفكير بأمور أخرى، إلا أن الرسالة بعد فقدان النقاط المتكرر في المباريات رغم السيطرة المطلقة التي يطبقها الفريق في جميع المباريات، مع رعونة عناصر الفريق في التعامل مع الكرة في الثلث الأمامي من الملعب.
الانحدار في النتائج كان خبرا سعيدا لدى الأرثوذكسي الذي جمع 10 نقاط في المرحلة الثانية، بفضل القيادة الفنية المميزة من المدرب سالم القرا، والذي استطاع تحقيق الانتصار تلو الآخر، وإيقاف المتصدر بالتعادل رغم الغيابات العديدة التي ضربت الفريق وقتها، ليجدد "نسور عبدون" من فرصه بالمنافسة على اللقب حتى المرحلة الذهبية، والتي تنطلق الجمعة المقبل.
أرقام وإحصائيات
- شهدت مباراة عمان اف سي والاستقلال تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرحلة الإياب، بعد فوز "اف سي" بسبعة أهداف مقابل هدف، علما بأن النتيجة الأكبر في الدوري جاءت بفوز الاتحاد على النصر 7/2.
- انخفض المعدل التهديفي بصورة ملحوظة في مرحلة الإياب بعد تسجيل 27 هدفا فقط في 10 مباريات، ليصل عدد الأهداف الإجمالي في البطولة إلى 70 هدفا، عقب تسجيل 43 هدفا في مرحلة الذهاب.
- بطاقة حمراء وحيدة ظهرت في مرحلة الإياب بوجه مدافعة عمان اف سي لوجين البطوش خلال مواجهة الأرثوذكسي، علما بأن اللاعبة الأولى التي تتحصل عليها في الدوري منذ انطلاقته، فيما تم إيقاف مدافعة الأرثوذكسي سلوى خليل 4 مباريات بقرار "اتحادي" لسلوك غير رياضي.
- تشارك فريقا عمان اف سي والنصر بعدد البطاقات الصفراء، إذ حصل كل فريق على 13 إنذارا خلال البطولة، فيما يعد الاستقلال الأقل تلقيا للبطاقات الصفراء بواقع 3 بطاقات.
- 3 لاعبات حققن جائزة أفضل لاعبة في اللقاء خلال "الإياب"، وجميعهن من غانا، وهن: ناومي أنيما (الأرثوذكسي)، أشيا كونستانس (عمان اف سي) 
- واصلت اللاعبة اللبنانية في صفوف الاتحاد ليلى إسكندر، تصدرها لقائمة الهدافات في بطولة الدوري برصيد 9 أهداف، فيما احتلت مهاجمة عمان اف سي بانه البيطار المركز الثاني برصيد 6 أهداف، و5 أهداف للاعبة الاتحاد روزبهان فريج، وسجلت ثنائي الأرثوذكسي إنشراح حياصات وناومي أنيما 4 أهداف، مقابل تسجيل 3 أهداف لكل من رحمة جافارو (الأرثوذكسي)، أشيا كونستانس (عمان اف سي) مايا عويسات وفريدريكا توركودزور (النصر) وجنفير كنكام (الاستقلال).
- في صناعة الأهداف، تصدرت لاعبة النصر رزان الزاغة القائمة بصناعتها لـ 4 أهداف، مقابل صناعة 3 أهداف لكل من لينا الصاحب (الاتحاد)، أشيا كونستانس وجوسي لاربي (عمان اف سي).
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