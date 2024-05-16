الأرثوذكسي يطبع قبلاته على لقب "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – توج فريق النادي الأرثوذكسي بلقب بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق اتحاد عمان بنتيجة (3-0)، والأخير حل وصيفا للبطولة، فيما جاء فريق الإنجليزية ثالثا.وفاز الأرثوذكسي (66-56)، (50-49)، قبل أن يحسم المباراة الثالثة (67-65)، في السلسلة النهائية التي يظفر بلقبها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة.وبرز في اللقاء الثالث فارس أبو سالم من جانب لاعبي الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 21 نقطة و20 متابعة وتمريرة حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان زيد حماد اللاعب الأبرز من جانب اتحاد عمان بتسجيله 16 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 18.وعلى مستوى الجوائز الفردية للبطولة، اختير راشد فاعور لاعب كفريوبا أفضل ممرر للكرات، وظفر لاعب شباب بشرى عمر شرايرة بجائزة أفضل سارق للكرات، واختير لاعب الجبيهة يامن تيلخ أفضل متابع للكرات، ونال مايكل ساحلية لاعب الأرثوذكسي جائزة أفضل مصوب ثلاثيات، في الوقت الذي اختير فيه لاعب الإنجليزية كريم الخوالدة هدافا للبطولة.ونال لاعب شباب بشرى عمر شرايرة جائزة أفضل لاعب في البطولة "MVP"، فيما اختير لاعب الإنجليزية كريم الخوالدة أفضل لاعب في النهائيات.وضمت التشكيلة المثالية للبطولة (كل النجوم)، اللاعبين: راشد فاعور (كفريوبا)، عمر شرايرة (شباب بشرى)، كريم الخوالدة (الإنجليزية)، فارس أبو سالم (الأرثوذكسي)، ويامن تيلخ (الجبيهة).