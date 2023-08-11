الجمعة 11 آب 2023
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الأرثوذكسي يطمع بنقاط عمان اف سي بدوري المحترفات اليوم

عمان اف سي للسيدات
عمان اف سي-( الغد)
عمان- يطمع فريق الأرثوذكسي بنقاط نظيره عمان اف سي، عندما يلتقيان الليلة عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023.اضافة اعلان
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الأولى لحساب الجولة ذاتها مواجهة الاتحاد والاستقلال.
الجدير بالذكر أن الاتحاد تصدر ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة الحالية برصيد 20 نقطة، مقابل 18 نقطة للأرثوذكسي، فيما يحتل عمان اف سي المركز الثالث برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط للنصر، وأخيرا الاستقلال وبرصيده نقطة واحدة. 
وكانت مواجهة الذهاب بين الأرثوذكسي وعمان اف سي قد انتهت بنتيجة التعادل بأربعة أهداف لمثلهم، فيما فاز الأرثوذكسي بهدف نظيف في مباراة الإياب.
ويقام دوري المحترفات بنسخته الخامسة بمشاركة 5 فرق، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط خلال 3 مراحل.
ويتطلع الأرثوذكسي للظفر بالنقاط كاملة في كل مواجهة له خلال الجولات المقبلة سعيا في بقاء باب المنافسة مفتوحا على مصراعيه مع نظيره الاتحاد، بعد انحسار المنافسة بينهما بشكل كبير في المرحلة النهائية والأخيرة من عمر البطولة.
ويدرك المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا، بأن التفريط بأي نقطة خلال المرحلة الحالية يعني فقدان فرصة الحصول على اللقب بنسبة كبيرة، ما يجعله أمام تحد صعب في التعامل مع منافس يمتلك لاعبات ذات جودة عالية في مختلف خطوط اللعب.
ومن المتوقع أن يعتمد القرا في اللقاء على كل من جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، شذى سهاونة، مسار عثامنة، انشراح حياصات، جيليان مورغان، ناومي أنيما، سارة عامر، رحمة جافارو ولونا المومني. 
وبدوره، يجد المدير الفني لفريق عمان اف سي الجديد حسام أبو رياش نفسه أمام اختبارات متتاليية صعبة، في مهمته التدريبية الجديدة، حيث بدأ مشواره بصورة مميزة نوعا ما من خلال الظفر بأربعة نقاط في مبارتين تحت قيادته.
وعلى الرغم من التحضيرات المميزة والتعاقدات العديدة التي أنجزها عمان اف سي قبل انطلاقة الدوري بحثا عن المنافسة، إلا أن مغادرة نجمة الفريق مي سويلم كان له الأثر الكبير في تأثر المنظومة من الناحية الهجومية، إلى جانب غياب مستمر لأروى بطاينة وراما حامد لأسباب مختلفة. 
وتتنوع خيارات أبو رياش في لقاء الليلة، إذ يسعى لاختيار العناصر الجاهزة لبدء اللقاء والخروج بنتيجة إيجابية، بالاعتماد على كل من روند كساب، ليان عجارمة، رند أبو حسين، لوجين البطوش، أشيا كونستانس، منى الصاحب، جوسي لاربي، راما حامد، جنى العيساوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.
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