الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي يقترب من إحراز لقب "سلة الناشئين"

صراع مشترك على الكرة بين لاعبي الارثوذكسي واتحاد عمان - (تصوير: أمجد الطويل)
صراع مشترك على الكرة بين لاعبي الارثوذكسي واتحاد عمان - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – قطع فريق النادي الأرثوذكسي شوطا كبيرا نحو التتويج بلقب دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة بفوزه على فريق نادي اتحاد عمان بنتيجة (50-49)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ثاني مواجهات سلسلة الدور النهائي. اضافة اعلان
وكان فريق الأرثوذكسي قد استهل مشواره بالفوز على فريق اتحاد عمان بنتيجة (66-56)، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في المواجهة الثالثة المتجددة التي ستجمع بينهما عند الساعة 7:30 من مساء يوم غد في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون للتتويج باللقب، حيث تقام سلسلة الدور النهائي من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات متتالية.
وجاءت نتائج الأرباع للأرثوذكسي على النحو التالي (10-8)، (17-8)، (9-20)، (14-13)، ليبرز عبدالرحمن الأدهم في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي محققا "الدبل دبل" بتسجيله 12 نقطة و11 متابعة وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما كان أزد يعيش اللاعب الأبرز من جانب اتحاد عمان بتسجيله 9 نقاط و15 متابعة وتمريرة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 20.
وسجل الأرثوذكسي 12 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 18 نقطة لاتحاد عمان، و8 نقاط مقابل 7 من الفرصة الثانية، و13 مقابل 27 نقطة لاتحاد عمان من الفاست بريك، والذي ظهرت فاعلية دكة بدلائه بإضافة 20 نقطة مقابل 12 نقطة جاءت من بنش الأرثوذكسي.
إلى ذلك، يبحث فريق المقاولين إلى فرض لقاء فاصل مع فريق الإنجليزية على "الميدالية البرونزية"، وذلك عندما يلتقيان في تمام الساعة 6 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ "الغد سبورت".
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