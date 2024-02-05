الأردنيات يتابعن إنجاز "النشامى" وسط أجواء رياضية عائلية

يحيى قطيشات

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عمان - ساهم الأداء المميز والنتائج الفنية والإنجاز غير المسبوق للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، في بث روح إيجابية وفرحة في نفوس العائلات الأردنية، وسط الظروف الاستثنائية التي تسيطر على المجتمع الأردني هذه الأيام، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان على غزة.وعاشت العائلات الأردنية أوقات جميلة، وهي تتابع منتخب النشامى يتجاوز الدور الأول من البطولة ويتخطى المنتخب العراقي في منافسات دور الـ16، ويسجل الإنجاز بالتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية.وفرضت البطولة أنماطا على كل أفراد الأسرة الأردنية من خلال شغف متابعة المنتخب بشكل دائم، لم تعد حكرا على الشباب، بل أصبح اهتمام الفتيات ومن مختلف الأعمار واضحا، إذ نرى إحداهن تتعمق في متابعة المباريات وتحلل مجريات المباريات وتشيد باللاعبين، وأخرى ترصد على مواقع التواصل الاجتماعي كل أخبار النشامى، كما أن الدعاء من "الحجات" بالتوفيق للنشامى يبقى حاضرا.وحرصت "الغد" على التواصل مع عدد من السيدات اللواتي تابعن مباريات منتخب النشامى في البطولة عبر القنوات الفضائية والمقاهي والهواتف النقالة.وتؤكد المهندسة سناء عواد، أن "النشامى" خطف قلوب الأردنيين والأردنيات، وقدم صورة فنية مميزة، ومباريات للذكرى، وقالت: "أحرص دائما على متابعة جميع مباريات المنتخب في المقهى برفقة عدد من صديقاتي، بسبب الأجواء الحماسية التي نعيشها طيلة المباراة داخل المقهى، المنتخب شكل حالة وطنية، والأمل كبير في الفوز بمباراة نصف النهائي على المنتخب الكوري الجنوبي".وتضيف عواد: "جميع اللاعبين قدموا مباريات جيدة من الناحيتين الفنية والبدنية وخصوصا المهاجمين، والحقيقة أن المدير الفني الحسين عموتة ترك بصمة على أداء اللاعبين ونتائج المنتخب".من جهتها، تقول الموظفة ختام علي: "إنها تهتم هي وزوجها وأبناؤها بمتابعة مباريات المنتخب في أجواء عائلية، وتضيف: "أطلب من زوجي موعد مباريات النشامى، حتى يتسنى لي الإعداد المسبق للمأكولات أو شراء المكسرات، ما يضفي أجواء ممتعة وحماسية إلى متابعة وتشجيع المنتخب الوطني".وأردفت: "أعتبر مباراة المنتخب الوطني مع نظيره المنتخب العراقي أجمل وأروع مباريات النشامى في البطولة حتى الآن، وخصوصا بعد تسجيل التعادل والفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع في لوحة فنية رائعة".أما الطالبة الجامعية رنا يوسف فقالت: "أصبحت كرة القدم تستهوي الفتيات الكبار والصغار. وخصوصا مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا حاليا، لدي انشغالات كثيرة وخصوصا الدراسية، ولكن أهلي يتابعون المباريات بشغف، والأجمل أن والدتي تهتم أيضا بحضوري مع الأسرة لتشجيع النشامى في البطولة، كما تهتم والدتي بشراء الحلوان عقب فوز النشامى في كل مباراة".وأضافت، أن الثلاثي موسى التعمري ويزن نعيمات وعلي علوان، شكل رعبا لدفاعات المنتخبات من خلال التحركات المدروسة، مبينة أن المدير الفني عموتة قدم منتخبا مميزا خلال منافسات البطولة".وأكدت المعلمة تمام غالب، أن الوضع بات مختلفا اليوم، حيث أصبح ارتياد المقاهي في الأردن ومتابعة وتشجيع المنتخب الوطني أمرا طبيعيا، بعد أن كان حكرا على الذكور في أوقات سابقة. وأضافت: "متابعة مباريات منتخب النشامى في البطولة الآسيوية بالنسبة لي من "الكوفي شوب" مع صديقاتي رائعة وجميلة ولها طعم خاص جدا، حيث تسمح بأجواء من التشويق والمتعة".وتقول الممرضة وفاء كمال: "تفرض علي ظروف عملي متابعة مباريات منتخب النشامى مع المرضى في المستشفى أحيانا على القنوات الفضائية وأخرى عبر الهاتف، وساهم النشامى في زرع الفرح والأمل في نفوس المرضى، من خلال الانتصارات والنتائج المميزة".وتوقعت كمال أن يتأهل المنتخب للمباراة النهائية من خلال ملحمة كروية في مباراة اليوم أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وأضافت: "أنا متابعة لمسيرة الكرة الأردنية منذ سنوات، هناك علامات إيجابية في الناحية الفنية، وبصمات المدير الفني عموتة واضحة على أداء المنتخب، كل التوفيق للنشامى".الحاجة أم سمير التي تتابع مباريات النشامى مع أحفادها في جمعات عائلية، قالت: "منذ فوز منتخب النشامى على المنتخب العراقي، والمنسف حاضر قبل وبعد كل مباراة للمنتخب، جمعت مباريات المنتخب أبناء العائلة ووحدت الصفوف".وتحمل الطفلة سارة شاكر، العلم الأردني أمام التلفزيون وتشجع منتخب النشامى وتهتف باسمه، قائلة ببراءة الأطفال: "الأردن سيفوز في مباراة كوريا الجنوبية، ويزن نعيمات والتعمري سيسجلان، والدتي وعدتني برحلة إلى جرش بعد فوز المنتخب بلقب البطولة".