الأردني جهريان يحرز كأس رالي الأرز للمجموعة الثالثة

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عمان-الغد- نال الأردني موسى جهريان الذي يلعب دور الملاح للسائق اللبناني أحمد خالد على متن سيارة فورد فييستا، كأس المركز الأول لمجموعة رالي 3 - ارسي 3 والمركز الـ 11 في رالي الأرز (الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات).وأحرز روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على سكودا فابيا لقب الرالي الأرز الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على مدار يومين.واحتل باسل أبو حمدان وملاحه فراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي المركز الثاني بفارق دقيقة و29 ثانية عن الأول، ونال ربيع ايوب وملاحه جورج ناضر على سكودا فابيا المركز الثالث بفارق دقيقة و29 ثانية و6 بالألف من الثانية عن الأول، وبفارق 4 بالألف عن الثاني، في منافسة ضارية على مركز الوصيف بعدما سيطر روجيه فغالي على أجواء الرالي منذ بدايته من دون أي عناء وكعادته.وبلغت مسافته الإجمالية 199.98 كم منها 90.80 كم مراحل خاصة للسرعة وعددها سبع (مرحلة استعراضية واحدة وست مراحل خاصة للسرعة وأقيم السباق بمشاركة 25 سيارة واجتازت 23 خط النهاية:وفي ما يلي النتائج النهائية لأول 10 سيارات بعد انتهاء الرالي:1 ـ روجيه فغالي وجوزيف مطر على متن سكودا فابيا بزمن 49.14.5 دقيقة.2 ـ باسل أبو حمدان وفراس الياس على متن فولسفاكن بولو جي تي آي بزمن 50.43.7 د.3 ـ ربيع أيوب وجورج ناضر على متن سكودا فابيا بزمن 50.44.1 د4 ـ كارل رزق وكريم ابو الياس على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 بزمن 51.29.8 د.5 ـ أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 بزمن 51.51.6 د.6 ـ رودريك الراعي ونبيل قمبز على ميتسوبيتشي لانسر ايفو بزمن 9.52.49 د.7 ـ الياس الدهني وعمر مذكور على متن سيتروين دي أس 3 بزمن 53.49.6 د.8 ـ ضومط بو ضومط ورامي منعم على متن سيتروين دي أس بزمن 3.53.53.5 د.9 ـ دافيد مزهر وشادي نصر على متن سيتروين دي أس بزمن 3 54.30.7د.10 ـ محمد تاج الدين وجوزيف كميد على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 بزمن 55.01.8د.