الخميس 27 تموز 2023
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الأردني سعد الدين مخرجاً بكأس العالم الالكترونية لكرة القدم

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عبد الله سعد الدين
اختتمت قبل أيام منافسات بطولات العالم في كرة القدم الإلكترونية (FIFAe) والتي توّج في ختامها الهولندي مانويل باشوري بطلاً للعالم بعد منافسات مثيرة في السعودية.اضافة اعلان

وانضم المخرج الأردني عبدالله سعدالدين لفريق شركة LIVELee الإنجليزية المنظمة للبث المباشر للقاءات، وكان المخرج العربي الوحيد ضمن عشرات العاملين في طاقم التغطيات على منصات الفيفا.

وشارك في تغطية البطولتين على الهواء مباشرة إلى جانب كأس العالم، وكأس العالم للأندية والتي توج فيها فريغ لايبزيغ ريد بولز وكأس الأمم للمنتخبات والتي استحقتها البرازيل للمرة الثانية على التوالي.

وتقام المنافسات سنوياً في عاصمة مختلفة كان آخرها العام الماضي في كوبنهاجن الدنماركية، إلا أن بطولات ظهورت بشكل استثنائي بعد إقامتها في المملكة العربية السعودية حيث لاقت استحساناً عالمياً وإبهاراً بصرياً وهي واحدة من الفعاليات ضمن موسم الجيمرز الأضخم حتى الآن، والذي تجري فعالياته في بوليفارد رياض سيتي وتمتد حتى نهاية أغسطس.
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