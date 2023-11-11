الأردن أولا في الترتيب العام للناشئين والناشئات في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

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عمان - الغد- حقق الأردن المركز الأول في الترتيب العام للذكور والإناث في اختتام ‏منافسات بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) لفئة الناشئين اليوم، وحصد المنتخب الوطني للناشئين 6 ميداليات (3 ذهبيات، ‏وفضيتان، وبرونزية) برصيد 496 نقطة، وحصد المنتخب الوطني للناشئات 7 ميداليات (5 ذهبيات وفضية وبرونزية) برصيد691 ‏نقطة.‏وحقق الميداليات الذهبية للمنتخب الوطني للناشئين كل من عماد ‏جرس (وزن تحت 45 كغم، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم)، ‏وأيمن محمد (وزن تحت 55 كغم)، ونال المداليات الفضية كل من ‏أحمد الخلايلة (وزن تحت 73 كغم)، وأنس الحسامي (وزن تحت 51 ‏كغم)، وأحرز الميدالية البرونزية راشد حمدان (وزن فوق 78 كغم).‏وحقق الميداليات الذهبية للمنتخب الوطني للناشئات كل من سدين ‏حمزة (وزن تحت 42 كغم، وفادية خرفان (وزن تحت 59 كغم)، ‏ورزان الرواشدة (وزن تحت 63 كغم)، ولين الجعافرة (وزن تحت ‏‏68 كغم)، وميار ناصر (وزن فوق 78 كغم)، ونالت المديالية ‏الفضية ملاك الأشقر (وزن فوق 68 كغم)، واحرزت الميدالية ‏البرونزية جنى عبد الله (وزن تحت 46 كغم).‏وكان المنتخب الوطني للكبار قد حقق يوم أمس 6 ميداليات (ذهبيتان ‏وفضيتان وبرونزيتان).‏