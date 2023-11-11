الأردن أولا في الترتيب العام للناشئين والناشئات في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

وحقق الميداليات الذهبية للمنتخب الوطني للناشئين كل من عماد جرس (وزن تحت 45 كغم، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم)، وأيمن محمد (وزن تحت 55 كغم)، ونال المداليات الفضية كل من أحمد الخلايلة (وزن تحت 73 كغم)، وأنس الحسامي (وزن تحت 51 كغم)، وأحرز الميدالية البرونزية راشد حمدان (وزن فوق 78 كغم).
وحقق الميداليات الذهبية للمنتخب الوطني للناشئات كل من سدين حمزة (وزن تحت 42 كغم، وفادية خرفان (وزن تحت 59 كغم)، ورزان الرواشدة (وزن تحت 63 كغم)، ولين الجعافرة (وزن تحت 68 كغم)، وميار ناصر (وزن فوق 78 كغم)، ونالت المديالية الفضية ملاك الأشقر (وزن فوق 68 كغم)، واحرزت الميدالية البرونزية جنى عبد الله (وزن تحت 46 كغم).
وكان المنتخب الوطني للكبار قد حقق يوم أمس 6 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان).