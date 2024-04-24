الأردن على موعد مع بطولة استثنائية كبيرة بكرة اليد

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سيكون عشاق ومحبي لعبة كرة اليد الأردنية على موعد لمشاهدة ومتابعة بطولة استثنائية تقام خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي منح الاتحاد الأردني شرف استضافة البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للشباب، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، التي تقام في بولندا صيف العام المقبل.وتكمن أهمية هذه البطولة من خلال وجود الكم الكبير من المنتخبات التي ترغب بالمشاركة والتي ينتظر أن يصل عددها إلى 16 منتخبا، الأغلب منها يتمتع بمستويات فنية عالية، وسبق لها أن خاضت العديد من بطولات العالم سابقا، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأردني إلى إخراج البطولة بالمستوى الذي يليق بها سواء على الجانب الفني أو التنظيمي، وهذا ما عهدنا به الاتحاد الأردني عندما استضاف الكثير من البطولات التي تميزت بحسن التنظيم على الصعد كافة.وما يزيدنا تفاؤلا في استضافة هذه النسخة، والتي ينتظر أن تكون استثنائية بحسب تصريحات المسؤولين بالاتحاد الأردني، المستوى الفني القوي الذي يتمتع به المنتخب الوطني، بعد فترة طويلة من التدريبات والمعسكرات التي خضع إليها، والتي جعلت منه فريقا جيدا يعتمد عليه في مثل هذه البطولات، وهذا ما يطمح اليه الاتحاد الأردني بتكوين منتخب قوي يشار اليه بالبنان في المستقبل، خصوصا وأن هذا الفريق سيتم اعداده من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية للرجال، والتي ستقام مطلع العام 2026.الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي ومنذ تسلمه قرار الاستضافة بشكل رسمي سارع إلى وضع الترتيبات والمتطلبات التي تحتاجه هذه البطولة، وسيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بتنفيذ المتطلبات حلول موعد البطولة، وهذا يتطلب من الجميع الوقوف بجانب أسرة الاتحاد والعمل على تذليل العقبات، كون هذه الاستضافة تمثل الأردن وليس الاتحاد وحده.وحسب المعطيات الأولية، فإنه ينتظر أن تشهد البطولة مشاركة 16 فريقا، وفي هذه الحالة سيتم توزيعهم على أربع مجموعات، وحسب التصنيفات المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي، وسيتم وضع المنتخب الوطني في المستوى الأول.وتقام لقاءات الدور الأول وفق الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتأهل فيها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، والذي سيشهد توزيع الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وهذه الفرق الأربعة ستتأهل أيضا إلى بطولة العالم.كما ينتظر أن تقام منافسات البطولة في صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بعد اعتمادهما من قبل الاتحاد الآسيوي، مثلما اعتمد الاتحاد الآسيوي الصالات المخصصة للتدريبات، إضافة إلى الفنادق التي ستقيم فيها المنتخبات المشاركة واللجنة الفنية والأطقم التحكيمية.وكانت لجنة من الاتحاد الآسيوي، زارت الأردن الأسبوع الماضي، واطلعت على المرافق الخاصة باستضافة البطولة، وأبدت سعادتها بجاهزية الاتحاد الأردني لاستضافة مثل هذه البطولات، ما جعل الاتحاد الآسيوي يتخذ قراره منح الأردن شرف استضافة البطولة.