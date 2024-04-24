الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن على موعد مع بطولة استثنائية كبيرة بكرة اليد

جانب من المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني للشباب ونظيره السعودي في وقت سابق (من المصدر)
جانب من المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني للشباب ونظيره السعودي في وقت سابق (من المصدر)
 سيكون عشاق ومحبي لعبة كرة اليد الأردنية على موعد لمشاهدة ومتابعة بطولة استثنائية تقام خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي منح الاتحاد الأردني شرف استضافة البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للشباب، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، التي تقام في بولندا صيف العام المقبل.اضافة اعلان
وتكمن أهمية هذه البطولة من خلال وجود الكم الكبير من المنتخبات التي ترغب بالمشاركة والتي ينتظر أن يصل عددها إلى 16 منتخبا، الأغلب منها يتمتع بمستويات فنية عالية، وسبق لها أن خاضت العديد من بطولات العالم سابقا، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأردني إلى إخراج البطولة بالمستوى الذي يليق بها سواء على الجانب الفني أو التنظيمي، وهذا ما عهدنا به الاتحاد الأردني عندما استضاف الكثير من البطولات التي تميزت بحسن التنظيم على الصعد كافة.
وما يزيدنا تفاؤلا في استضافة هذه النسخة، والتي ينتظر أن تكون استثنائية بحسب تصريحات المسؤولين بالاتحاد الأردني، المستوى الفني القوي الذي يتمتع به المنتخب الوطني، بعد فترة طويلة من التدريبات والمعسكرات التي خضع إليها، والتي جعلت منه فريقا جيدا يعتمد عليه في مثل هذه البطولات، وهذا ما يطمح اليه الاتحاد الأردني بتكوين منتخب قوي يشار اليه بالبنان في المستقبل، خصوصا وأن هذا الفريق سيتم اعداده من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية للرجال، والتي ستقام مطلع العام 2026.
الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي ومنذ تسلمه قرار الاستضافة بشكل رسمي سارع إلى وضع الترتيبات والمتطلبات التي تحتاجه هذه البطولة، وسيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بتنفيذ المتطلبات حلول موعد البطولة، وهذا يتطلب من الجميع الوقوف بجانب أسرة الاتحاد والعمل على تذليل العقبات، كون هذه الاستضافة تمثل الأردن وليس الاتحاد وحده.
وحسب المعطيات الأولية، فإنه ينتظر أن تشهد البطولة مشاركة 16 فريقا، وفي هذه الحالة سيتم توزيعهم على أربع مجموعات، وحسب التصنيفات المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي، وسيتم وضع المنتخب الوطني في المستوى الأول.
وتقام لقاءات الدور الأول وفق الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتأهل فيها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، والذي سيشهد توزيع الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وهذه الفرق الأربعة ستتأهل أيضا إلى بطولة العالم.
كما ينتظر أن تقام منافسات البطولة في صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بعد اعتمادهما من قبل الاتحاد الآسيوي، مثلما اعتمد الاتحاد الآسيوي الصالات المخصصة للتدريبات، إضافة إلى الفنادق التي ستقيم فيها المنتخبات المشاركة واللجنة الفنية والأطقم التحكيمية.
وكانت لجنة من الاتحاد الآسيوي، زارت الأردن الأسبوع الماضي، واطلعت على المرافق الخاصة باستضافة البطولة، وأبدت سعادتها بجاهزية الاتحاد الأردني لاستضافة مثل هذه البطولات، ما جعل الاتحاد الآسيوي يتخذ قراره منح الأردن شرف استضافة البطولة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النجم بهاء فيصل خلال مشاركته فريق الوحدات أمام الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي - (الغد)

إصابة فيصل وعلاقتها بـ"الملاعب" تشكل حالة جدلية فريدة ... كيف يتعامل معها الوحدات؟

منذ 41 دقيقة
صراع على الكرة بين لاعبي مغير السرحان والجليل بمباراة الذهاب - (من المصدر)

حظوظ متساوية للفوز بين السلط ومعان.. والجليل يطمح مجددا لنقاط مغير السرحان

منذ 42 دقيقة
ملعب ستاد عمان كما بدا أمس - (من المصدر)

إغلاقات ستاد عمان المفاجئة تحير المتابعين .. و"الغنايم" يوضح

منذ 43 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

فوز وخسارة لشلباية في "مدريد"

منذ 44 دقيقة
صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)

بطولة السلة التنشيطية تنطلق بداية الشهر المقبل بمشاركة نخبة من المحليين والأجانب

منذ 45 دقيقة
المدير الفني محمد إبراهيم يعطي توجيهاته للاعبين في تدريبات سابقة -(من المصدر)

مدرب منتخب الكراتيه: تجاوزنا كلمة "طفرة" والقادم أفضل

منذ 46 دقيقة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 4 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 4 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 