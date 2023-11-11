الأردن يتقدم لاستضافة تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة

بلال الغلاييني

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تقدم الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بطلب رسمي لاستضافة تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يشرف على تنظيمها فنيا وإداريا اتحاد غرب آسيا بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المستضيف.ودخل الاتحاد الأردني في منافسة مع اتحادات قطر والعراق والبحرين لاستضافة التصفيات، حيث تقدمت هذه الاتحادات بطلبات رسمية إلى اتحاد غرب آسيا مع إغلاق باب التسجيل أول من أمس.وينتظر أن يعقد اتحاد غرب آسيا، والذي يرأسه الأردني طارق الزعبي جلسة لمناقشة الطلبات التي تقدمت بها الاتحادات الأربعة، وتحديد الدولة التي سوف تستضيف التصفيات، بعد أن تحدد موعدها إقامتها خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) العام 2024.وأكد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي، أن الاتحاد الأردني وبدعم من اللجنة الأولمبية كعادتها دوما في الوقوف مع الاتحادات الأردنية في مثل هذه الاستضافات، قادر على إقامة التصفيات في العاصمة عمان نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال التنظيم، إضافة إلى أن إقامة التصفيات في عمان يعزز من فرص التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وقال الزعبي: "قام الاتحاد الأردني بدارسة الأمور الخاصة باستضافة التصفيات سواء من الناحية التنظيمية مع المعنيين، أو الفنية بالتنسيق الكامل مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا، حيث وجدنا الترحيب والدعم في استضافة هذه التصفيات، واستكمال المشاروات مع المعنيين لضمان إقامتها في الأردن، وإننا إذ نرحب في استضافة الأشقاء في منطقة غرب آسيا في بلدهم الثاني الأردن، فإننا نعبر عن شكرنا وتقديرنا للاتحادات التي تقدمت ايضا لاستضافة هذه التصفيات، وهذا يؤكد أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير".ويذكر، أن تصفيات منطقة غرب آسيا لكرة الطاولة تسمح لكل الدول في المنطقة بالمشاركة بلاعبين ولاعبتين في الفئتين المعتمدتين (الرجال والسيدات)، حيث تبدو الفرصة مواتية أمام لاعبي المنتخب الوطني الذي سيمثلون الأردن في التصفيات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن، إضافة إلى لاعبة أخرى يحددها الاتحاد فيما بعد)، نظرا للمستوى الفني المتقدم الذي وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات لافتة في مشاركاتهم الرسمية الأخيرة، والتي مكنت المنتخبات الوطنية الرجال والسيدات من بسط تفوقها في البطولات العربية وغرب آسيا.وأعد الاتحاد برنامجا كاملا بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والخاص بإعداد اللاعبين قبل الموعد الرسمي لانطلاق التصفيات، حيث يشتمل برنامج الإعداد على مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية الرسمية، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، والتي تبدأ اعتبارا من أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث يشارك اللاعبان زياد عزيز وزيد أبو يمن في بطولة ألمانيا الدولية، ثم إقامة معسكر تدريبي مغلق للاعبين في ألمانيا عقب البطولة، ثم يشارك اللاعبان في بطولة إيطاليا الدولية، التي تقام خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تشارك اللاعبتان في بطولة قبرص الدولية.