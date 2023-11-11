السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يتقدم لاستضافة تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة

المنتخب الوطني لكرة الطاولة - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة الطاولة - (من المصدر)
 تقدم الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بطلب رسمي لاستضافة تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يشرف على تنظيمها فنيا وإداريا اتحاد غرب آسيا بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المستضيف.اضافة اعلان
ودخل الاتحاد الأردني في منافسة مع اتحادات قطر والعراق والبحرين لاستضافة التصفيات، حيث تقدمت هذه الاتحادات بطلبات رسمية إلى اتحاد غرب آسيا مع إغلاق باب التسجيل أول من أمس.
وينتظر أن يعقد اتحاد غرب آسيا، والذي يرأسه الأردني طارق الزعبي جلسة لمناقشة الطلبات التي تقدمت بها الاتحادات الأربعة، وتحديد الدولة التي سوف تستضيف التصفيات، بعد أن تحدد موعدها إقامتها خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) العام 2024.
وأكد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي، أن الاتحاد الأردني وبدعم من اللجنة الأولمبية كعادتها دوما في الوقوف مع الاتحادات الأردنية في مثل هذه الاستضافات، قادر على إقامة التصفيات في العاصمة عمان نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال التنظيم، إضافة إلى أن إقامة التصفيات في عمان يعزز من فرص التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وقال الزعبي: "قام الاتحاد الأردني بدارسة الأمور الخاصة باستضافة التصفيات سواء من الناحية التنظيمية مع المعنيين، أو الفنية بالتنسيق الكامل مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا، حيث وجدنا الترحيب والدعم في استضافة هذه التصفيات، واستكمال المشاروات مع المعنيين لضمان إقامتها في الأردن، وإننا إذ نرحب في استضافة الأشقاء في منطقة غرب آسيا في بلدهم الثاني الأردن، فإننا نعبر عن شكرنا وتقديرنا للاتحادات التي تقدمت ايضا لاستضافة هذه التصفيات، وهذا يؤكد أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير".
ويذكر، أن تصفيات منطقة غرب آسيا لكرة الطاولة تسمح لكل الدول في المنطقة بالمشاركة بلاعبين ولاعبتين في الفئتين المعتمدتين (الرجال والسيدات)، حيث تبدو الفرصة مواتية أمام لاعبي المنتخب الوطني الذي سيمثلون الأردن في التصفيات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن، إضافة إلى لاعبة أخرى يحددها الاتحاد فيما بعد)، نظرا للمستوى الفني المتقدم الذي وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات لافتة في مشاركاتهم الرسمية الأخيرة، والتي مكنت المنتخبات الوطنية الرجال والسيدات من بسط تفوقها في البطولات العربية وغرب آسيا.
وأعد الاتحاد برنامجا كاملا بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والخاص بإعداد اللاعبين قبل الموعد الرسمي لانطلاق التصفيات، حيث يشتمل برنامج الإعداد على مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية الرسمية، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، والتي تبدأ اعتبارا من أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث يشارك اللاعبان زياد عزيز وزيد أبو يمن في بطولة ألمانيا الدولية، ثم إقامة معسكر تدريبي مغلق للاعبين في ألمانيا عقب البطولة، ثم يشارك اللاعبان في بطولة إيطاليا الدولية، التي تقام خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تشارك اللاعبتان في بطولة قبرص الدولية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمان بطلا لدوري السيدات بكرة اليد

عمان بطلا لدوري السيدات بكرة اليد

منذ 17 دقيقة
"الناشئات" يكتسح نظيره العراقي ويضمن بلوغ نهائي غرب آسيا

"الناشئات" يكتسح نظيره العراقي ويضمن بلوغ نهائي غرب آسيا

منذ 17 دقيقة
المدافع يزن العرب

المنتخب الوطني يستدعي العرب لقائمته قبل مواجهة طاجيكستان

منذ 18 دقيقة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

طائرة خاصة تنقل منتخب الكرة إلى طاجكستان

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم يوسف قشي - (من المصدر)

لاعب بايرن ميونيخ قشي أبرز أسلحة "الأولمبي" بالمرحلة المقبلة

منذ1 ساعة
إدارة الفيصلي تقرأ الفاتحة على أرواح شهداء غزة-(من المصدر)

الفيصلي يخفض المديونية ويتحدث عن إبعاد التونسي الغرايري

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |منذ 47 دقيقة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 