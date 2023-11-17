الأردن يجدد استضافته لمهرجان الأمل والأحلام للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو ‏تشونج وون تشو أول من أمس، عن اقامة مهرجان الأمل والأحلام الثاني في الأردن العام المقبل.وجاء إعلان تشونج، في المتحف الأولمبي بمدينة ‏لوزان، لدى تسلمه ‏الكأس الأولمبي عن مؤسسة التايكواندو الإنسانية، من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.وتأسست جائزة الكأس الأولمبية في العام 1906 على يد بيير دي ‏كوبرتان، ويتم منحها سنويا من قبل اللجنة الأولمبية ‏الدولية كأعلى وسام ‏لمنظمة ذات سجل حافل في ‏الترويج لأسس الحركة الأولمبية.‏وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشو لموقع الاتحاد الدولي: “شكرا على هذا التقدير المذهل لمؤسسة ‏التايكواندو الإنسانية، هذا العام، نحتفل باليوبيل الذهبي للاتحاد الدولي للتايكواندو، لقد نظمنا ‏الكثير ‏من الأحداث البارزة حتى الآن، ومن أهمها ‏مهرجان الأمل والأحلام الرياضية في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، إن ‏التايكواندو ‏فعلا هي رياضة الآمال والأحلام، الجميع متساوون، ‏إننا في الاتحاد الدولي للتايكواندو نرحب بالجميع”.‏وأضاف: “في الواقع، يسعدني أن أبلغكم أنه في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن يوجد الآن 100 لاجئ ونازح من حاملي الحزام الأسود، ‏وفي سبع سنوات، حققنا آمال وأحلام الآلاف من اللاجئين ‏والنازحين في جميع أنحاء العالم، هدفنا الآن هو دعم ‏تطلعات الرياضيين ‏اللاجئين ليصبحوا فائزين بميدالية ‏أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ‏الأمر ليس سهلا ولكننا نحاول بذل ‏قصارى جهودنا، ولهذا السبب ‏فإن شعارنا للعام المقبل هو الطموح الأولمبي ‏والسلام”.‏من جانبه، قال باخ لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو:‏ “نقوم بمنح الكأس ‏الأولمبية لمنظمة تجسد الروح الإنسانية ‏العميقة ‏للرياضة الأولمبية، واستحقت مؤسسة التايكواندو الإنسانية الجائزة حيث يشاركنا الاتحاد الدولي للتايكواندو من خلال مؤسسته ‏الإنسانية، في الدور الذي تلعبه ‏الرياضة كقوة تنشر الخير في العالم، وتساهم برامجها في جلب الأمل من خلال الرياضة في مخيمات اللاجئين بالأردن أو رواندا أو ‏إيسواتيني أو ‏تركيا أو في المدن التي تضم أعدادا ‏كبيرة من النازحين مثل باريس أو هنا في لوزان”. ‏وفي هذا السياق، علق الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “نظم الأردن العام الحالي مهرجان الأمل والأحلام الأول للاجئين الذي أقيم في مخيمي الأزرق والزعتري ‏للاجئين بالتعاون مع مؤسسة التايكواندو الإنسانية، والاتحاد الدولي للبيسبول، والاتحاد الدولي للتايكواندو وحقق أهدافه بكافة ‏الأشكال، وأتاح للاجئين والنازحين فرصة التنافس في مسابقات التايكواندو والبيسبول”.وأضاف: “نجح المهرجان باستقطاب نحو 300 شاب رياضي لاجئ، بما في ذلك فريق ‏من اللاجئين من أفغانستان، كما شارك فريق من اللاجئين في بطولة الحسن الدولية وفي كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في الأردن”.وتابع: “نفتخر بان يكون الأردن منخرطا بشكل أساسي في العمل الإنساني، ما ساهم بمنح المؤسسة الإنسانية التابعة للاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد التايكواندو الأردني الكأس الاولمبية، ونعتز باستتضافة مهرجان الأمل والأحلام للمرة الثانية، سيقوم الاتحاد الأردني بتحديد موعد المهرجان الثاني الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي”.