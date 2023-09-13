الأردن يحصد 4 ذهبيات ببطولة بيروت للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - حقق لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو علامة كاملة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة عيار النجمة يوم أمس، بحصد 4 ميداليات ذهبية عن جدارة واستحقاق.وجاءت الميداليات عن طريق جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) ،وراما أبو الرب ‏‏(وزن تحت 73 كغم‎)، ‎‏ وزيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).وبعد هذه النتائج، سينال اللاعبون الصادق والحلواني وأبو الرب ومصطفى 10 نقاط تصنيفيه سيتم إضافتها على رصيدهم من النقاط في التصنيفين الأولمبي والعالمي.وتحتل الصادق المركز الثاني أولمبيا برصيد 426.50 نقطة وايضا تحتل المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 437.30 نقطة.ويأتي الحلواني بالمركز الرابع بالتصنيف العالمي برصيد 183.39 نقطة، وتحتل أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد 134.59 نقطة.ويحتل مصطفى المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏برصيد 337.18 نقطة، وفي المركز الرابع ‏بالتصنيف الأولمبي برصيد 345.46 نقطة.وتعد مشاركة الصادق وأبو الرب والحلواني ومصطفى في بطولة بيروت الدولية المفتوحة محطة مهمة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تقام في مدينة (هانجتشو) الصينية خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفي الجولة قبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة الصين التي ستنطلق ‏‏منافساتها الشهر المقبل، وبحثا عن مشاركة أكبر في أولمبياد باريس 2024.