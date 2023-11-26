الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات

السائق القطري ناصر العطية خلال مشاركته في رالي الأردن -(من المصدر)
السائق القطري ناصر العطية خلال مشاركته في رالي الأردن -(من المصدر)
 وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات في الاتحاد الدولي "فيا"، على روزنامة بطولات الراليات الإقليمية ومن ضمنها بطولة الشرق الأوسط في اجتماعه الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
وتضم البطولة 5 راليات، ووفقا لما نشره الاتحاد الدولي على موقعه الإلكتروني، حيث يستضيف الأردن الجولة الثالثة من البطولة في الفترة من 16-18 أيار (مايو) المقبل، وتستضيف قطر الجولة الافتتاحية في الفترة من 1-3 شباط (فبراير) المقبل، في حين تستضيف عُمان الجولة الثانية في الفترة من 15-17 من الشهر ذاته، وكانت عُمان استضافت الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، بعد قرابة 7 أشهر، وتستضيف لبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6-8 أيلول (سبتمبر)، وتستضيف قبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4-6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وللمرة الأولى في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات، قرر الاتحاد الدولي للسيارات منح لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 2023، بالتساوي بين السائقين والملاحين، حيث منحت بشكل مشترك إلى كل من: ناصر صالح العطية وملاحه ماثيو بوميل والسائق العماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود. 
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه بعد المنافسة المحتدمة خلال الجولة الأخيرة في قبرص، بين القطري ناصر العطية وملاحه ماثيو باوميل والعُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، تعادل الفريقان برصيد 108 نقاط لكل منهما بعد 5 جولات من البطولة في راليات عمان وقطر والأردن ولبنان وقبرص، وحقق الفريقان فوزين وحصلا على المركز الثاني مرتين وانسحبا مرة واحدة.
وأشار، إلى أن لوائح الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الرياضية الإقليمية تنص على أنه في حالة حدوث تعادل، فإن الاتحاد الدولي للسيارات سيقرر الفائز ويختار بين أي سائقين ومساعدين، على أساس أي اعتبارات يراها مناسبة.
وأوصت اللجنة التي شكلها الاتحاد الدولي للجنة الرالي في غياب لوائح واضحة ومعايير غير كافية، بتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للعام 2024، لمنع حدوث هذا مستقبلا، حيث وافقت لجنة الرالي على أن يكون العامل الحاسم هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة، ثم الجولة قبل الأخيرة وهكذا. وسيتم عرض هذا على المجلس العالمي لرياضة السيارات في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وستقدم الجوائز للأبطال: العطية وملاحه باوميل والعُماني الرواحي وملاحه الحمود بشكل رسمي في الحفل الختامي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات في باكو يوم الجمعة 8 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وسيحصل القطري ناصر العطية، على 3 جوائز غير مسبوقة في حفل ختام الموسم في باكو، والجوائز هي: جائزة بطولة الشرق الأوسط التي يحققها للمرة الـ19، ولقب بطولة العالم للراليات 2023 W2RC) رالي – رايد)،  وكأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري". في حين يحصل كل من: الرواحي والحمود على جائزة الشرق الأوسط للمرة الأولى.
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