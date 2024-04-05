الأردن يستضيف انتخابات اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

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عمان- الغد - أكد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة الطاولة طارق الزعبي، استضافة الأردن لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي يعقد خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، على هامش إقامة بطولة غرب آسيا للفرق.وقال الزعبي “من أبرز مواضيع جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية، انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد للدورة الانتخابية المقبلة التي تمتد حتى العام 2028، وستقوم الأمانة العامة للاتحاد في المرحلة المقبلة باتخاذ الترتيبات كافة الخاصة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور هذا الاجتماع”.وأشار الزعبي إلى أن اختيار الأردن لاستضافة هذا الاجتماع يأتي تقديرا من الجمعية العمومية للاتحاد الأردني على دوره البارز والمميز في إنجاح مسيرة الاتحاد هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الأردن ما يزال يحتضن المقر الرئيسي للاتحاد، وتمكن في المرحلة الماضية من استقطاب الاتحادات كافة في منطقة غرب آسيا لتنضم إلى أسرته.يذكر أن اتحاد غرب آسيا نجح في إقامة نشاطاته السنوية كافة بمشاركة جميع اتحادات المنطقة، ونجح قبل أيام في إقامة بطولة الأندية أبطال الدوري للرجال والسيدات، والتي جرت في مدينة جدة السعودية.انطلاق بطولة الفئاتانطلقت، أول من أمس، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، لقاءات بطولة الفئات العمرية للأندية لموسم 2024، حيث شهدت فئة تحت 11 سنة، فوز فريق حمادة على فريق الوحدات بنتيجة 3-0، وفاز فريق حمادة على أبو نصير بنتيجة 3-1، وفاز فريق المدينة على فريق الوحدات بنتيجة 3-0، وفاز فريق المدينة على فريق أبو نصير بنتيجة 3-1.وفي فئة تحت 15 سنة، فاز فريق أبو نصير على فريق الوحدات بنتيجة 3-0، وفاز فريق الأرثوذكسي على فريق الوحدات بنتيجة 3-0، وفاز فريق المدينة على فريق حمادة بنتيجة 3-1، وفاز فريق الأرثوذكسي على فريق أبو نصير بنتيجة 3-0.وتأتي بطولة الفئات العمرية ضمن خطة الاتحاد للعام الحالي، حيث ينتظر أن يقيم الاتحاد في الفترة المقبلة بطولة مراكز الواعدين، ثم بطولة الرواد، ومن ثم بطولة أندية الدرجة الثانية، يتبعها إقامة بطولة المملكة المفتوحة للفئات العمرية كافة، ثم إقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات.