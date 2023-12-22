الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئين والشباب للمصارعة

1703257006940563500
من فعاليات النسخة الماضية لبطولة آسيا في الأردن -(من المصدر)
عمان- قرر الاتحاد الدولي للمصارعة، إسناد ملف استضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 17 عاما و23 عاما إلى الأردن، لتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل.اضافة اعلان
وتسلم اتحاد المصارعة، إخطارا رسميا من نظيره الدولي عبر البريد الإلكتروني، يؤكد خلاله على فوز ملف الأردن في الاستضافة، وسط تطلعاته برؤية نسخة جديدة من التنظيم المميز للمملكة على مستوى البطولة القارية.
وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “قرار إسناد الاستضافة للأردن يعكس تبعات النجاحات للاستضافات السابقة، ويؤكد ثقة الاتحاد الدولي على قدرة الأردن بتطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط”.
واستطرد: “جاهزون للاستضافة والتأكيد أن المصارعة الأردنية قادرة على الاستضافة مجددا وبجودة أعلى”، مشددا على أن الأردن سيصبح مركزا إقليميا لتطوير اللعبة.
وتمثل خطوة الاتحاد الدولي بإسناد ملف الاستضافة الآسيوية للأردن، دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.
وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها باستضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.
وتعد البطولة الآسيوية، من الأحداث القارية النوعية التي ينظمها اتحاد المصارعة، كما يعكس قرار إسناد ملف التنظيم إلى الأردن، السمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها المملكة في تنظيم البطولات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1703257594600586600

الحسين المستفيد الأكبر.. الرمثا يقهر الصعوبات.. وهنري ينفرد بصدارة الهدافين

منذ 13 دقيقة
1703250952190378400

اتحاد التايكواندو يكشف عن روزنامته المحلية للعام المقبل

منذ 17 دقيقة
1703240914800346900

لقاءان خارج المنافسة بـ"يد الدرجة الثانية" اليوم

منذ 18 دقيقة
1703252787280403500

يرموك البقعة وشفا بدران يستهلان مشوارهما في "قوى بورصة"

منذ 18 دقيقة
1703253524760421200

قطيشات: 80 % من اتفاقية رعاية "الطائرة" ستذهب إلى الأندية في العام الأول

منذ 19 دقيقة
GB9k99UXAAAAcq-

الأهلي المصري يحقق برونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |منذ 7 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 