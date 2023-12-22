الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئين والشباب للمصارعة

خالد تيسير العميري

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عمان- قرر الاتحاد الدولي للمصارعة، إسناد ملف استضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 17 عاما و23 عاما إلى الأردن، لتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل.وتسلم اتحاد المصارعة، إخطارا رسميا من نظيره الدولي عبر البريد الإلكتروني، يؤكد خلاله على فوز ملف الأردن في الاستضافة، وسط تطلعاته برؤية نسخة جديدة من التنظيم المميز للمملكة على مستوى البطولة القارية.وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “قرار إسناد الاستضافة للأردن يعكس تبعات النجاحات للاستضافات السابقة، ويؤكد ثقة الاتحاد الدولي على قدرة الأردن بتطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط”.واستطرد: “جاهزون للاستضافة والتأكيد أن المصارعة الأردنية قادرة على الاستضافة مجددا وبجودة أعلى”، مشددا على أن الأردن سيصبح مركزا إقليميا لتطوير اللعبة.وتمثل خطوة الاتحاد الدولي بإسناد ملف الاستضافة الآسيوية للأردن، دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها باستضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.وتعد البطولة الآسيوية، من الأحداث القارية النوعية التي ينظمها اتحاد المصارعة، كما يعكس قرار إسناد ملف التنظيم إلى الأردن، السمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها المملكة في تنظيم البطولات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.