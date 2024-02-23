الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما

1708697068236298800
من فعاليات حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة العام الماضي - (من المصدر)
عمان- أسند الاتحاد الدولي للمصارعة، تنظيم بطولة العالم للمصارعة للفئة تحت 17 عاما إلى الأردن للمرة الثانية تواليا، لتقام بالفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وقال الاتحاد الدولي للمصارعة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "كان من المقرر عقد بطولة العالم في الأرجنتين، لكننا اضطررنا إلى تغيير المضيف بسبب الوضع السياسي في البلاد، ستقام البطولة في الأردن".
وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه المقتضب: "يأتي هذا القرار بعد فشل المضيف السابق في ضمان قدرة الفرق والرياضيين على الحضور والمنافسة دون تمييز، وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية للحركة الأولمبية".
وبارك الاتحاد العربي للمصارعة اختيار الأردن مجددا لتنظيم بطولة العالم، مشيرا في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نشاط دولي ثري تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام 2024، والمتمثل باستضافة البطولة العربية تحت 17 و23 عاما وبطولة آسيا تحت 17 و23 عاما وبطولة العالم تحت 17 عاما، نجحت المصارعة الأردنية في نيل ثقة الهياكل الدولية، بالعمل الدؤوب والإصرار على التطور والتقدم نحو الأفضل، كل الدعم والتشجيع وعاشت المصارعة العربية".
ويعكس قرار إسناد استضافة بطولة العالم للأردن للعام الثاني تواليا، تبعات نجاحات الاستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للمصارعة بقدرة الأردن على تطوير اللعبة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج.
وتمثل الاستضافات العربية والآسيوية والعالمية دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.
وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) من العام الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها استضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708703097586428300

الحسين إربد يتطلع لتعزيز صدارته أمام شباب الأردن.. ومعان يسعى لتجاوز الجليل

منذ 42 دقيقة
1708696796666290200

أبو السعود يغازل الذهب في "جولة ألمانيا" للتأهل إلى الأولمبياد

منذ 43 دقيقة
شطرنج

جديتا والمفرق يمضيان في صدارة "شطرنج" الأولى والثانية

منذ 45 دقيقة
1708680039416171100

صافرة أردنية تتألق في السوبر "السعودي البحريني" بكرة اليد

منذ 46 دقيقة
21cbf154-6370-492e-ab49-acba4d1c0357_16x9_1200x676

هل يتمكن صلاح من المشاركة في نهائي كأس الرابطة؟

منذ3 ساعة
7410

2024.. هل يتحول إلى أفضل عام في تاريخ الكرة الأردنية؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |منذ 36 دقيقة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |منذ 37 دقيقة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

تشجيع

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy
 
 