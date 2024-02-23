الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما

خالد تيسير العميري

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عمان- أسند الاتحاد الدولي للمصارعة، تنظيم بطولة العالم للمصارعة للفئة تحت 17 عاما إلى الأردن للمرة الثانية تواليا، لتقام بالفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.وقال الاتحاد الدولي للمصارعة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "كان من المقرر عقد بطولة العالم في الأرجنتين، لكننا اضطررنا إلى تغيير المضيف بسبب الوضع السياسي في البلاد، ستقام البطولة في الأردن".وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه المقتضب: "يأتي هذا القرار بعد فشل المضيف السابق في ضمان قدرة الفرق والرياضيين على الحضور والمنافسة دون تمييز، وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية للحركة الأولمبية".وبارك الاتحاد العربي للمصارعة اختيار الأردن مجددا لتنظيم بطولة العالم، مشيرا في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نشاط دولي ثري تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام 2024، والمتمثل باستضافة البطولة العربية تحت 17 و23 عاما وبطولة آسيا تحت 17 و23 عاما وبطولة العالم تحت 17 عاما، نجحت المصارعة الأردنية في نيل ثقة الهياكل الدولية، بالعمل الدؤوب والإصرار على التطور والتقدم نحو الأفضل، كل الدعم والتشجيع وعاشت المصارعة العربية".ويعكس قرار إسناد استضافة بطولة العالم للأردن للعام الثاني تواليا، تبعات نجاحات الاستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للمصارعة بقدرة الأردن على تطوير اللعبة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج.وتمثل الاستضافات العربية والآسيوية والعالمية دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) من العام الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها استضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.